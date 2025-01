Prezydent-elekt odnosił się też do zawieszenia broni zawartego między Izraelem a Hamasem. Porozumienie między obiema stronami określił mianem „epickiego” i stwierdził, że jest to „pierwszy krok w stronę trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie”.



Trump przekonywał też, że fakt, iż Izrael zawarł porozumienie z Hamasem, jest bezpośrednim wynikiem jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich. - To porozumienie mogło dojść do skutku tylko dzięki naszemu historycznemu zwycięstwu w listopadzie – stwierdził. Wyraził też zadowolenie z tego, że pierwsi izraelscy zakładnicy wzięci do niewoli przez Hamas w czasie ataku z 7 października 2023 roku odzyskali wolność. W czasie wiecu wysłannik Trumpa na Bliski Wschód, Steve Witkoff, pokazał na swoim telefonie zdjęcia pierwszych trzech izraelskich zakładniczek, wypuszczonych przez Hamas w ramach porozumienia. Jak dodał odzyskały one wolność dzięki Trumpowi.



Prezydent-elekt przekonywał, że do wojny Izraela z Hamasem nigdy by nie doszło, gdyby to on był prezydentem USA przez ostatnie cztery lata.