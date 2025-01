Jacek Czaputowicz skomentował słowa Wołodymyra Zełenskiego. „Ustawka, żeby wesprzeć Rafała Trzaskowskiego”

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1062 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińcy informują, że w okupowanym obwodzie ługańskim Rosjanie konfiskują mieszkania niepełnosprawnym, którzy nie przyjęli rosyjskiego obywatelstwa.

Główne tematy rozmów prowadzonych w zeszłym tygodniu w Warszawie przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczyły polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, co zdaniem premiera Donalda Tuska powinno się przełożyć na przełamanie impasu w przyspieszeniu procesu akcesji tego kraju. Rozmowy dotyczyły też historii, chociaż obaj politycy unikali w tym zakresie jasnych deklaracji. – Nasze ministerstwa kultury już działają w kwestii ekshumacji na Wołyniu. Idziemy do przodu. Jesteśmy sąsiadami, a zagrożeniem jest Rosja – mówił prezydent Ukrainy. Nie padły jednak w tym zakresie żadne konkrety.

W poniedziałek w RMF FM Jacek Czaputowicz wyraził krytykę wobec uzależniania członkostwa Ukrainy w organizacjach międzynarodowych od rozwiązania problemu związanego z ekshumacjami ofiar ludobójstwa na Wołyniu. – To jest błędna koncepcja: uzależnienie obecności Ukrainy w organizacjach międzynarodowych od kwestii wołyńskiej. Niepotrzebnie to poruszaliśmy. Krytykowałem to i jak podnosił tę kwestię rząd Prawa i Sprawiedliwości, i jak podnosił ją obecny rząd – stwierdził były minister.

Podkreślił, że problem ten pojawia się nie od dziś. – Premier (Władysław) Kosiniak-Kamysz był „bardzo jasny” w tej sprawie, minister (Radosław) Sikorski, premier (Donald) Tusk. To było niepotrzebne. Mamy trudną sytuację – dodał.