Bogusław Chrabota: Czuć atmosferę niepewności. Opatrzność nie oszczędza USA

Można mieć wrażenie, że ciemnieje niebo nad Ameryką. Do inauguracji prezydentury Donalda Trumpa – kiedy piszę te słowa – zostało raptem kilka dni. Czy należy się spodziewać jakichś niespodzianek? Cztery lata temu największą sprawili stronnicy Trumpa, szturmując Kapitol. Nie sądzę, by demokraci chcieli to powtórzyć. Nikt z ich kręgu nie wzywał do rewolty czy nawet kwestionowania zwycięstwa Trumpa. Było zresztą na tyle czytelne, że tylko jakieś skrajnie antydemokratyczne szaleństwo mogłoby przesłonić realia.