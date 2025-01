Inauguracja Donalda Trumpa: Czy Zachód jest w jakimś nadzwyczajnym kryzysie? To bujda

Namawiam natomiast, by porzucić kasandryczne wizje, że oto kończy się Zachód, jaki znamy, czeka nas tylko rozpad, chaos i atrofia. Otóż przekonywanie, że Zachód jest w jakimś nadzwyczajnym kryzysie, to bujda. Tak naprawdę – zawsze był; cykl rozwoju kapitalistycznej demokracji z zasady opiera się na sytuacjach kryzysowych i wychodzeniu z nich. Tak zresztą można czytać samą demokrację: jako system, który oparty jest na szukaniu i znajdywaniu dróg wyjścia z problemów. Paradoksalnie trumpizm jest jedną z nich. A co będzie jego skutkiem, dopiero zobaczymy.

Na szczęście dla Polski Trump chce zakończyć wojnę w Ukrainie. Jeśli zrobi to w zgodzie z realnymi interesami USA i UE, wzmocni Zachód, a nie osłabi. Warto też przestać utyskiwać na Unię z jej problemami. Mamy kryzys gospodarki niemieckiej i demokracji francuskiej, ale mało jakoś tych, którzy wieszczą upadek obu krajów. Większość ekspertów jest przekonana, że oba kraje poradzą sobie ze swoimi problemami, choć ścieżki wyjścia mogą być czasochłonne i bolesne.

Kiedy Unia Europejska była w lepszej kondycji?

Swoją drogą, debatując o kondycji Europy Zachodniej, wypada spytać: a kiedyż to Unia była mocniejsza? W latach 70., gdy europejskie demokracje mierzyły się z lewicowym terroryzmem i manipulowanymi przez ZSRR związkami zawodowymi? Za czasów żelaznej kurtyny? Czy flirtu Merkel z putinowską Rosją?

Dziś Unia Europejska jest solidną konstrukcją. To prawda, że z problemami, ale – jak się rzekło wyżej – to natura demokracji. Jeśli coś jej może zagrozić, to politycy – jak Karol Nawrocki – którzy zapowiadają referendum w sprawie Zielonego Ładu. Ta zapowiedź to nic innego jak wstęp do polexitu. Choć to temat na kolejny komentarz.