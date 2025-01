Mark Leonard: Już tylko Europa wierzy w liberalizm

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Trump chyba jednak nie porzuci Ukrainy Pierwsze elementy planu pokojowego nowego prezydenta pokazują, że nie zamierza on spełnić warunków Władimira Putina.

To zaczęło się wraz z kryzysem finansowym, który zapoczątkował w 2008 roku upadek czwartego co do wielkości banku inwestycyjnej w USA Lehman Brothers. Ludzie w Ameryce i Europie zorientowali się, że choć globalizacja przynosi, ogólnie rzecz biorąc, wiele korzyści, to przecież są jej wygrani i przegrani. Jej ciemną stroną dla wielu było przenoszenie produkcji przemysłowej poza kraje wysoko rozwinięte czy masowa imigracja. To jest jedna z najważniejszych przyczyn brexitu.

I niezwykłej kariery Donalda Trumpa.

Trump na nowo napisał historię Zachodu i przekonał do tego znaczną część wyborców. Wedle tej narracji Ameryka ponownie stanie się wielka, jeśli pozbędzie się tego, co ją rzekomo osłabiało. W tej wizji sojusznicy Stanów nie pozwalają na projekcję amerykańskiej potęgi, ale raczej jak wampiry wysysają krew z USA. Wolny handel staje się w tej opowieści wehikułem niszczenia miejsc pracy w Ameryce, a imigracja to nie potężne narzędzie rozwoju i pozyskiwania talentów, tylko źródło przestępczości i złodziejstwa. W Europie krytyka globalnego porządku nie jest tak silna, bo wciąż widzimy w tradycyjnej roli Stanów źródło naszego bezpieczeństwa.

Wielkie dzieło Henry Kissingera z początku lat 70. XX wieku, które polegało na oderwaniu Chin od Związku Radzieckiego i przyciągnięciu ich ku USA dzięki otwarciu amerykańskiego rynku, okazało się w ostatecznym rachunku błędem?

Na początku to był z pewnością genialny manewr, który w ogromnym stopniu przyczynił się do wygrania przez Waszyngton zimnej wojny. Ale było w tym też wiele naiwności. W Ameryce i Europie panowało przekonanie, że Chińczycy o niczym innym nie marzą jak o integracji z amerykańskim porządkiem światowym, budowie liberalnego systemu gospodarczego i politycznego. Gdy jednak zbierałem w Chinach materiały do wydanej w 2008 roku książki „Co myślą Chińczycy?”, niezmiennie słyszałem coś innego: chcemy zbudować nasz własny model, mamy własną wizję świata. Współzależność między Francją a Niemcami okazała się dla Europy zbawienna: położyła kres wielopokoleniowemu pasmu wojen. Zapewne to odegrało znaczącą rolę w rozwoju relacji z Chinami, ale także Ostpolitik, rosnącemu uzależnieniu Niemiec od importu gazu i ropy z Rosji.