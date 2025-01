A jeśli mówi poważnie? Co wiemy o planach Donalda Trumpa

Trump ma w sobie pewną nieprzewidywalność, co jest wspaniałe – mówił o sobie w trzeciej osobie w wywiadzie z 2015 r. rozpoczynający polityczną karierę miliarder, cytując wypowiedź innego biznesmena. Nieprzewidywalność to słowo klucz, które przewija się w naszych rozmowach z ekspertami ds. Stanów Zjednoczonych.

Dlaczego tak trudno przewidzieć, co zrobi Donald Trump?

– Na pewno wrogowie Ameryki powinni bać się nieprzewidywalności Donalda Trumpa. Sojuszników to również stresuje, ale mam nadzieję, że stanie się to orężem jego presji na stawianie czoła wyzwaniom, przed którymi stoi wspólnota transatlantycka. Na pewno Trump swoimi wypowiedziami, czasem karkołomnymi, przyciąga uwagę wszystkich i każdy się zastanawia, co on ma na myśli. Czy należy jego słowa traktować dosłownie – mówi Zbigniew Pisarski, prezes zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. – Sojusznikom powiedziałbym: oceniajmy Trumpa po czynach, nie po słowach, bo one często są dość rozbieżne. Wrogom bym powiedział: tak, bójcie się jego nieprzewidywalności, bo on będzie chciał osiągnąć sukces, być może za wszelką cenę – dodaje.

– To jest bardzo nieprzewidywalny prezydent, jeśli chodzi o retorykę – mówi z kolei dr hab. Włodzimierz Batóg, profesor UW, specjalista od historii Ameryki, historii społecznej i kultury z Ośrodka Studiów Amerykańskich. Natomiast dr hab. Tomasz Płudowski, amerykanista, prodziekan i profesor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, zwraca uwagę, że „działania Trumpa są nietypowe i stanowią w pewnym sensie powrót do przeszłości”. – Do polityki wielkich mocarstw, opartej na projekcji siły, transakcyjnej. My, reszta świata zachodniego, w tym Polska i Unia Europejska, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego rodzaju polityki, ale podejście realistyczne ma coraz większe wzięcie – podkreśla.

W przypadku polityki prowadzonej przez Trumpa – czego doświadczaliśmy, słuchając wypowiedzi amerykańskiego prezydenta elekta w ostatnich tygodniach – można wręcz mówić o stosowaniu „teorii szaleńca”, którą sformułował ponoć Richard Nixon. W czasie wojny w Wietnamie miał tłumaczyć współpracownikom, że chce, aby Wietnamczycy uwierzyli, iż jest w stanie zrobić wszystko, by zakończyć wojnę – łącznie z użyciem broni atomowej. Teoria zakłada, że przywódca, który zachowuje się tak, jakby był gotów zrobić wszystko, ma większe szanse skłonienia innych aktorów polityki do pójścia na ustępstwa, na jakie – w innym przypadku – by się nie zdecydowali. Kilka wieków przed Nixonem również Niccolò Machiavelli pisał, że „jest bardzo mądrze czasem udawać szaleństwo”.

Biorąc poprawkę na to, że u Trumpa słowa nie zawsze muszą zapowiadać czyny, spróbujemy nakreślić agendę, jaką 47. prezydent USA będzie chciał zrealizować w ciągu czterech lat prezydentury, biorąc pod uwagę to, co mówił po 5 listopada, a więc nie jako kandydat na głowę państwa, lecz już jako prezydent elekt. To ważne rozróżnienie, ponieważ – jak mówi Pisarski – „czym bliżej jesteśmy momentu koronacji przyszłego prezydenta, tym bardziej dostrzegamy zderzenie populisty z ciężarem władzy i realizmem sprawowania urzędu”. – Populiści w trakcie kampanii obiecają wszystko. Ale potem pojawiają się realia. I z tym mamy powoli do czynienia. Ta retoryka będzie skromniejsza w deklaracjach, bo teraz Trump będzie już mógł być z niej rozliczany – podkreśla.