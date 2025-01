Jeden z prezydentów był z zawodu krawcem, ale nie był właścicielem dużej szwalni, ani nawet pracowni. Andrew Johnson nie wywodził się był więc z biznesu i szkół też nie skończył, zwłaszcza, że do żadnej nie uczęszczał. Był wszakże bardzo zdolnym samoukiem. Jest pamiętany jako następca Abrahama Lincolna, najlepszy ponoć wśród amerykańskich prezydentów znawca konstytucji, nabywca Alaski. Wzmianka o nim przypadkowa nie jest. Był mianowicie pierwszym prezydentem USA poddanym procedurze impeachmentu, którego uniknął jednym tylko głosem. Podczas swej pierwszej szychty Donald Trump uratował prezydenturę dzięki głosom kilku senatorów.

Czy polityka jest zdominowana przez osoby majętne?

Wykształcenie, dorobek zawodowy, a w ostatnich dekadach również zgromadzony przez polityków majątek budzą żywe zainteresowanie szerokiej publiczności, ale także badaczy, którzy nie zadowalają się ugruntowanym przekonaniem wyborców, że władzę powinni sprawować ludzie w ich przekonaniu mądrzy, doświadczeni i zamożni, bo spory majątek osobisty miałby nie popychać prezydentów, premierów, ministrów w stronę korupcji i szemranych interesów.

Coraz częściej przewija się wszakże w literaturze politologicznej krytycznie nacechowana teza, że polityka jest zdominowana przez osoby majętne i lepiej wykształcone. Szaraczkom trudno dojść do tego, dlaczego miałoby to być złe, skoro na urzędach chcielibyśmy samych dobrych, wręcz najlepszych. Jednocześnie, panuje zgoda, że „co za dużo, to niezdrowo” wyrażona najładniej w zdaniu Bismarcka „Achtundachtzig Professoren: Vaterland, du bist verloren” [niem. „Osiemdziesięciu ośmiu profesorów: Ojczyzno, jesteś zgubiona” – red.], a także w niechęci do wielokrotnych miliarderów.

Osobiście uważam, że Donald Trump nie przysłuży się dobrze Ameryce i światu, ale też nie uczyni nic bardzo złego. Wolę przyglądać się Javierowi Milei, który ma w większości bardzo złą prasę, bo jest konserwatywnym neoliberałem do kwadratu, ale już wyciągnął Argentynę

Co przyniesie prezydentura Trumpa?

Jakie prawidłowości wyodrębnione przez badaczy można brać pod uwagę, zastanawiając się, co przyniesie prezydentura Donalda Trumpa w otoczeniu ministrów i innych najwyższych urzędników, prywatnie miliarderów i innych ludzi majętnych co najmniej ponadprzeciętnie? W myśl najogólniejszej, osoby uprzywilejowane ekonomicznie sprzyjają zazwyczaj „prawicowej” polityce gospodarczej, a nieuprzywilejowane – „lewicowej”. W Europie rządy z ministrami z praktyką biznesową i w bankowości kojarzone są z niższymi podatkami i większymi nierównościami.

Autorzy wielu prac nie znaleźli dowodów, że wyborcy (także amerykańscy) mieliby preferować polityków uprzywilejowanych pod względem ekonomicznym. Przeciwnie, postrzegają kandydatów z gorszym dorobkiem majątkowym jak cieplejszych i im bliższych. Dlaczego zatem wydaje się nam, że znacznie częściej wygrywają ci ponurzy i zaciekli? Zapewne brakuje danych, żeby nasze wrażenia potwierdzić lub im zaprzeczyć na sposób naukowy.