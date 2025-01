Kto będzie głównym partnerem Trumpa w Europie? Kulisy walki o dotarcie do prezydenta

Lepiej się nie wychylać. Od zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach 5 listopada ubiegłego roku rządy wolnej Europy starają się wykryć intencje nowego prezydenta USA, ale przede wszystkim nie chcą narazić się znanemu z pamiętliwości przywódcy. Zaraz po ogłoszeniu wyniku amerykańskich wyborów przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powołała zespół najlepszych ekspertów, którzy pracują nad strategią odpowiedzi na inicjatywy miliardera. Ale i w tym gronie wybitnych przecież ekspertów nikt nie przewidział, że na początku stycznia prezydent elekt zagrozi przejęciem siłą Grenlandii, największej wyspy świata, która co prawda do Unii Europejskiej nie należy, ale której 56 tys. mieszkańców z racji przynależności do Danii jest obywatelami Wspólnoty.