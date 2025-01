W uroczystości oraz innych wydarzeniach inauguracyjnych miała za to wziąć udział plejada amerykańskich gigantów technologicznych, na czele z Elonem Muskiem, dotychczasowym doradcą Trumpa, który ma pełnić czynną rolę w jego administracji, oraz Jeffem Bezosem i Markiem Zuckerbergiem. Choć ci ostatni nie podzielają linii ideologicznej prezydenta Trumpa, to w ostatnich tygodniach nie stronili od komunikacji, a nawet współpracy z nim. Mieli też być obecni na kilku przyjęciach organizowanych w weekend na cześć Trumpa w Waszyngtonie.

Szerokim echem za to odbiła się planowana nieobecność podczas inauguracji Michelle Obamy oraz byłej przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, która przechodzi rekonwalescencję po urazie biodra. Do nich dołącza grupa demokratycznych ustawodawców, którzy otwarcie mówią, że ich nieobecność jest znakiem protestu przeciwko nowemu prezydentowi. – Byłam w środku w dniu ataku na Kapitol. Prezydent Trump obiecał ułaskawić tych ludzi, którzy grozili nam w tamtym dniu i pobili funkcjonariuszy porządku publicznego. Osobiście nie mogę być na jego inauguracji – powiedziała demokratyczna kongresmenka z Teksasu Veronica Escobar.

Ceremonia jest w znacznym stopniu finansowana przez potentatów technologicznych

Druga kadencja Donalda Trumpa w Białym Domu uznawana jest za jeden z najbardziej zadziwiających powrotów politycznych w historii tego kraju i zapowiada cztery lata nieprzewidywalnej polityki dla USA oraz świata. Niemniej jednak zjednał on sobie sympatię i poparcie połowy Amerykanów. Stąd dziesiątki tysięcy ludzi z całego kraju pojechało w weekend do Waszyngtonu, by świętować początek prezydentury Donalda Trumpa. Wśród nich miała być również grupa Polonii, która wraz z TV Republika planowała polsko-amerykański wieczór inauguracyjny oraz polsko-amerykańską konferencję prowadzoną przez dziennikarkę polskiego pochodzenia Ritę Cosby.

Do poniedziałku w Waszyngtonie zaplanowano 18 gal inauguracyjnych, a na trzech z nich Trump miał pojawić się osobiście.

W niedzielę, w wigilię swojej inauguracji, Donald Trump miał też wziąć udział w wiecu pt. „Make America Great Again Victory Rally” w Capital One Arena. To pierwsze takie masowe spotkanie zwolenników Trumpa w DC od ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 r. W tym wydarzeniu miały wystąpić gwiazdy muzyki, takie jak Kid Rock, Billy Ray Cyrus, The Village People i Lee Greenwood, a Carrie Underwood ma wykonać utwór „America the Beautiful” podczas zaprzysiężenia. – Ten wyjątkowy weekend upamiętni historyczne zwycięstwo prezydenta Trumpa i 60. inaugurację prezydencką. Będzie to święto pełne muzyki, jedności i patriotyzmu, zapowiadające nową złotą erę Ameryki – podali w oświadczeniu organizatorzy.