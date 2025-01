Hunterowi Bidenowi groził wyrok, ale wobec ułaskawionych 20 stycznia nie sformułowano żadnych zarzutów, ba – nie toczy się przeciwko nim żadne postępowanie. To de facto nie jest akt łaski – bo sam Biden podkreśla, że wydanie go nie znaczy w żadnym wypadku uznania czyjejś winy lub przyznania, że ktoś postąpił wbrew prawu – lecz rodzaj immunitetu wydanego osobom z kręgu władzy, które przez odchodzącą administrację są uważane za „swoje”. Joe Biden przekonuje, że sam fakt prowadzenia w ich sprawie postępowania lub postawienia im zarzutów mógłby im zaszkodzić, więc on musi coś zrobić. Ale czy te słowa nie są prawdziwe wobec każdego obywatela, któremu stawia się zarzuty? Oskarżenia nie poprawiają niczyjej reputacji, a jednak Biden nie chroni przed tym wszystkich obywateli USA. Czyli znów – wszyscy są równi, ale niektórzy są jednak równiejsi.



Walka w obronie demokracji: Po której strony barykady jesteśmy?

Przewagą demokracji liberalnej nad autokracjami mają być zasady, jakimi się kieruje – naczelne miejsce zajmuje tu zasada równości wobec prawa. Alternatywą dla niej jest arbitralność systemów autokratycznych, w których reguły w ręku rządzącego są elastyczne jak plastelina. Co nam jednak zostanie z tej równości, gdy przywódca wolnego świata postanawia wykorzystać posiadaną przez siebie prerogatywę tak, by wcielić się nie tylko w dobrego króla, darującego winy podanym, ale również w sąd i prokuratora w sprawie osób ze swojego otoczenia, by postawić je w uprzywilejowanej pozycji wobec wszystkich innych tylko dlatego, że należą do jego drużyny?



Nie wątpię, że Joe Biden miał dobre intencje. Jestem przekonany, że dr Anthony Fauci czy gen. Mark Milley nie zrobili niczego złego. Ale w państwie prawa, co do zasady, ostatecznie – jeśli zajdzie taka potrzeba i pojawią się wątpliwości – powinien o tym decydować sąd. Bo jeśli rządzić ma prawo, z wyjątkiem sytuacji, gdy rządzący uznaje, iż prawo nie rządzi, to wtedy okaże się, że broniąc demokracji, stoimy po tej samej stronie barykady z tymi, którzy ją atakują.