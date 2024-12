Joe Biden ułaskawił syna. Partia Demokratyczna chce, by ułaskawiał dalej

Biden został skrytykowany za ułaskawienie Huntera m.in. przez prezydenta-elekta, Donalda Trumpa, który przy okazji upomniał się o ułaskawienie skazanych za udział w szturmie na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku.



Już przed ułaskawieniem Huntera Bidena kongresmeni pisali do Joe Bidena, by ułaskawiał Amerykanów

Prezydenta krytykowali też przedstawiciele jego ugrupowania, którzy zarzucili Bidenowi, że ułaskawiając syna podważył zaufanie do amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.



Ułaskawienie Huntera Bidena przez prezydenta USA to prezent dla populistycznej prawicy, która podważa zaufanie do rządów prawa i wolnych mediów. Decyzja wzmacnia narrację o korupcji elit i rzuca cień na instytucje gwarantujące liberalną demokrację.

- Musimy mieć zaufanie do niezależnego sądownictwa i nie sądzę, że jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być - oświadczył senator z Partii Demokratycznej Ben Cardin w rozmowie z agencją Reutera.



Co ciekawe, już przed ułaskawieniem Huntera Bidena 60 kongresmanów Partii Demokratycznej napisało do prezydenta list z apelem, by wykorzystał on prawo łaski wobec „długotrwałej niesprawiedliwości w systemie prawnym”.



W liście politycy przekonywali, że wśród więźniów jest nieproporcjonalnie dużo przedstawicieli mniejszości narodowych, osób o niskich dochodach i przedstawicieli społeczności LGBTQ, a 90 proc. odsiadujących wyroki zostało skazanych za przestępstwa, przy których nie stosowali przemocy.