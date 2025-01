Elon Musk spotkał się z wiceprezydentem Chin

Do spotkania Muska z wiceprezydentem Chin doszło w dniu, gdy TikTok miał przestać być dostępny w Stanach Zjednoczonych, na mocy ustawy przyjętej w kwietniu 2024 roku. Ustawa nakazywała chińskiemu właścicielowi TikToka zbycie amerykańskich aktywów. Jako, że do 19 stycznia to nie nastąpiła, a 17 stycznia Sąd Najwyższy USA podtrzymał obowiązywanie ustawy. aplikacja zaczęła być wycofywana ze sklepów Google Play i Apple Store w USA i blokowana dla amerykańskich użytkowników.

Reklama

Donald Trump odblokowuje TikToka w USA

Wszystko zmieniło się jednak po deklaracji Donalda Trumpa, który oświadczył, że podpisze rozporządzenie wykonawcze zawieszające wejście w życie przepisów godzących w TikToka, tak aby dać więcej czasu na negocjacje pozwalające na pozostanie serwisu w USA, przy jednoczesnej ochronie amerykańskiego bezpieczeństwa. Trump dodał, że chciałby, aby kapitał amerykański miał 50 proc. udziału w spółce joint venture, która zarządzałaby TikTokiem w USA.



Czytaj więcej Polityka Donald Trump zapowiada budowę amerykańskiej „Żelaznej Kopuły” W czasie poprzedzającego inaugurację prezydentury Donalda Trumpa wiecu w Waszyngtonie, prezydent-elekt zapowiedział „najbardziej niezwyczajne pierwsze 100 dni w historii amerykańskiej prezydentury”

Elon Musk rozmawia z wiceprezydentem Chin o amerykańsko-chińskiej współpracy gospodarczej

W czasie spotkania z Muskiem wiceprezydent Chin – jak podają chińskie media – miał prosić miliardera o „promowanie amerykańsko-chińskich relacji gospodarczych i handlowych”.