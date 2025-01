- Ja wolę robić politykę dla Polski, która polega na rozmowach z liderami, dyskusjach, bo ja nie mam wątpliwości co do moich dobrych relacji z Donaldem Trumpem i nie muszę stać w tłumie, żeby te dobre relacje pokazywać. One po prostu są - mówił Duda pytany o brak zaproszenia do Waszyngtonu mimo dobrych relacji, jakie – co wiele razy podkreśla - łączą go z Donaldem Trumpem.



Reklama

Donald Trump nie zaprosił na zaprzysiężenie Andrzeja Dudy, zaprosił Xi Jinpinga i Mateusza Morawieckiego

Trump zaprosił na inaugurację m.in. prezydenta Chin Xi Jinpinga (będzie go reprezentował wiceprezydent Chin), premiera Węgier Viktora Orbána (nie pojawi się na inauguracji) oraz premier Włoch Giorgię Meloni. Zaproszenie do Waszyngtonu otrzymał też m.in. były premier Mateusz Morawiecki, który jest w poniedziałek w Waszyngtonie. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak dzień przed zaprzysiężeniem Morawiecki stara się dostać na wiec Trumpa w hali Capital One Arena.



- Nie sądzę, by prezydent Donald Trump miał dzisiaj głowę do tego, by z kimkolwiek się spotykać i rozmawiać o polityce – mówił o dzisiejszej inauguracji polski prezydent.