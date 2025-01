Prezydent-elekt USA Donald Trump Foto: REUTERS/Carlos Barria

- No i z taką rzeczywistością będziemy się mierzyć - powiedział prof. Chwedoruk. - Z całą pewnością różnego rodzaju antynomie pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi będą widoczne jeszcze silniej niż w czasach Joe Bidena - prognozował. - W czasach Joe Bidena one były widoczne przede wszystkim poprzez to, że Stany Zjednoczone zmusiły wielu głównych graczy europejskich do jednoznacznego zaangażowania się po stronie Ukrainy po rosyjskiej agresji, co dla Europy było uderzeniem w jej model rozwojowy - co zresztą czołowi politycy unijni przyznawali, że tanie rosyjskie surowce, tanie produkty konsumpcyjne z Chin były podstawą stabilności europejskiej gospodarki przez wiele lat - kontynuował.

- W tej chwili Donald Trump będzie, mówiąc w skrócie, kazał sobie płacić za współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, będzie dążył do zmiany w bilansach handlowych, także z Unią Europejską. To pośrednio będzie uderzało także w naszą gospodarkę - mówił gość Jacka Nizinkiewicza. Wyraził pogląd, że niektóre deklarowane cele Trumpa, jak dążenie do szybkiego zakończenia wojny, „mogą przynieść pewną ulgę - ekonomiczną i nie tylko - naszemu krajowi”.

- Musimy pamiętać, że jesteśmy uczestnikami tego wszystkiego, ale uczestnikami, którzy bardzo mało mogą, którzy będą musieli elastycznie dostosowywać się do wektorów wyznaczanych przez gry między największymi tego świata, a więc administracją amerykańską, Chinami, do jakiegoś stopnia Unią Europejską no i rosnącymi państwami, na czele z Indiami - zastrzegł Chwedoruk.

Donald Trump a wybory prezydenckie 2025

Jacek Nizinkiewicz pytał swego rozmówcę, czy Donald Trump będzie próbował zaangażować się w kampanię prezydencką w Polsce. Politolog odparł, że aspiracje zaplecza Trumpa są „daleko idące”. - Mało kto pamięta, że w czasie jego pierwszej kadencji były już pierwsze próby tworzenia swoistej międzynarodówki partii prawicowych w Europie, które współpracowały z ówczesną administracją USA - wskazał.