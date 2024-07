Benjamin Netanjahu przemówił przed Kongresem USA. Przed budynkiem tłumy protestujących

Netanjahu przed Kongresem USA: Głównym wrogiem i celem Iranu nie jest Izrael, lecz USA

- Głównym wrogiem i celem Iranu nie jest Izrael, lecz Stany Zjednoczone – strażnik i obrońca zachodniej cywilizacji i demokracji. Aby go zniszczyć, Iran chce najpierw opanować Bliski Wschód, a na przeszkodzie stoi Izrael — stwierdził Netanjahu. - Kiedy Izrael walczy z Hamasem, Hezbollahem, Huti, walczy z Iranem. Chronimy nie tylko siebie – chronimy was. Nasi wrogowie to też wasi wrogowie, a nasze zwycięstwo będzie waszym zwycięstwem — mówił premier Izraela, zwracając się do amerykańskich parlamentarzystów.

Netanjahu podczas swojego przemówienia wezwał także do powstania sojuszu, który przeciwstawiłby się irańskiemu zagrożeniu. Miałby on bazować na Stanach Zjednoczonych, Izraelu i państwach arabskich, które unormowały swoje stosunki z Izraelem w ramach Porozumień Abrahamowych. - Mam nawet nazwę dla tego sojuszu — Sojusz Abrahama — stwierdził Netanjahu. - Po wygranej przez Izrael wojnie i zniszczeniu Hamasu Strefa Gazy powinna być rządzona przez "cywilną administrację palestyńską", lecz najpierw musi nastąpić proces "demilitaryzacji i deradykalizacji" - dodał. - Izrael nie zamierza organizować ponownego osadnictwa w Strefie Gazy — podkreślił. Jak zauważył, młodzi Palestyńczycy „nie mogą być uczeni nienawiści, a tego, jak żyć w pokoju”.

USA: Protesty przeciwko Netanjahu. Setki aresztowanych

W Stanach zjednoczonych wciąż trwają masowe protesty przeciwko premierowi Izraela, który przybył do Waszyngtonu. Podczas demonstracji aresztowano już setki osób.

W środę odbyły się kolejne demonstracje, w związku z czym budynek Kapitolu, w którym przemawiał Netanjahu, otoczono płotem. Agencja Reutera informuje, że by wzmocnić ochronę, ściągnięto dodatkowe oddziały policji. Zamknięto także dziesiątki ulic w centrum miasta.

Część zgromadzeń miała antyizraelski charakter i potępiała prowadzoną przez Izrael wojnę w Strefie Gazy. Protestujący domagali się od władz USA, by nie wspierały Izraela. Inne zaś wymierzone były bezpośrednio w Netanjahu. Większość protestów łączyło jednak to, że ich uczestnicy krytykowali izraelskiego premiera.