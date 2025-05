Jednak jak podaje portal Defense News, takie działanie spotkało się z krytyką nawet wśród republikanów. – OMB nie żąda budżetu w wysokości biliona dolarów. Żąda budżetu w wysokości 892,6 mld dol., co jest cięciem w ujęciu realnym – stwierdził Roger Wicker, przewodniczący senackiej komisji ds. sił zbrojnych w oświadczeniu, w którym bardzo krytycznie odniósł się do wniosku. Ta krytyka wynika m.in. z tego, że część środków z przygotowywanej ustawy jest przeznaczona na działania wieloletnie, co oznacza, że de facto nie zostaną wydane w roku fiskalnym 2026. Z kolei przewodnicząca senackiej komisji ds. środków finansowych Susan Collins poinformowała, że ma „poważne zastrzeżenia do proponowanego zamrożenia funduszy na obronę, biorąc pod uwagę wyzwania związane z bezpieczeństwem, z jakimi się mierzymy”.

Europa wyda na zbrojenia więcej, ale i tak mniej niż Stany Zjednoczone

Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli proponowana przez Trumpa ustawa zostanie przyjęta, to wówczas Stany Zjednoczone będą wydawać na obronność nieco ponad 3,6 proc. swojego PKB. Do postulowanych przez prezydenta USA 5 proc. droga wydaje się więc bardzo daleka. Tym bardziej że USA mierzą się właśnie z rekordowo wysokim długiem publicznym, a bliski współpracownik prezydenta Elon Musk skupia się na tym, by w różnych obszarach, także w obronności, szukać oszczędności.

Za to w najbliższych latach zwiększenia wydatków na obronność można się spodziewać w Europie, która jednak przez ostatnie dziesięciolecia wydawała na ten cel znacznie mniej niż Waszyngton. Zapowiedzi polityków z USA, wprost wzywające, by państwa Starego Kontynentu wydawały więcej na swoje armie, wreszcie zaczęły przynosić efekty – w ostatnich tygodniach mamy do czynienia z prawdziwym wysypem obietnic zwiększania wydatków na obronność.

I tak przed majówką premier Hiszpanii Pedro Sánchez zapowiedział, że jego kraj przeznaczy dodatkowe 10 mld euro na to, by w 2025 r. także dobić do zalecanego przez NATO progu co najmniej 2 proc. PKB wydawanych na obronność. Nieco wcześniej premier Szwecji Ulf Kristersson obiecał, że do 2030 r. Szwecja na ten cel będzie wydawać 3,5 proc. swojego PKB. Z kolei Finlandia zadeklarowała, że w 2029 r. przeznaczy na obronność 3 proc. PKB. Wielka Brytania zobligowała się, że będzie to 2,5 proc. PKB w 2027 r.