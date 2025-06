Dwudniowe spotkanie członków NATO ma na celu pokazanie Władimirowi Putinowi, że sojusz jest zjednoczony, pomimo wcześniejszej krytyki NATO przez prezydenta USA Donalda Trumpa, i zdeterminowany do rozbudowy oraz modernizacji swoich sił obronnych, aby powstrzymać wszelkie ataki ze strony Moskwy.

– Prezydent USA i najwyższe władze tego kraju są w pełni zaangażowane w NATO – powiedział Rutte na forum publicznym przed oficjalnym otwarciem szczytu, dodając jednak, że poparcie to wiąże się z oczekiwaniem, iż kraje europejskie i Kanada zwiększą wydatki na obronność.

Sekretarz generalny NATO chwali Donalda Trumpa za nawiązanie dialogu z Władimirem Putinem

Szczyt i jego końcowe oświadczenie będą krótkie i skoncentrują się na uwzględnieniu apelu Trumpa o przeznaczenie 5 proc. PKB na obronność, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do obecnego celu wynoszącego 2 proc. Ma to zostać osiągnięte zarówno poprzez zwiększenie wydatków na cele wojskowe, jak i poprzez uwzględnienie w nowym celu szerszych wydatków związanych z bezpieczeństwem.