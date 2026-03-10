Ciało Piotra zapisano w policyjnej kartotece jako osobę o nieznanej tożsamości. – Miał przy sobie dowód osobisty, ale dla nich to był po prostu „denat”. Był zameldowany w domu u rodziców, ale jakoś „się schodziło” by poszukać kogoś, kto by zidentyfikował ciało – opowiada Małgorzata.

Czy ta historia to wyjątek? Niestety nie. Funkcjonariusze straży pożarnej i policji mówią nam w nieoficjalnych rozmowach, że coraz częściej zdarza im się otwierać drzwi do lokalu, za którymi znajdują się ludzkie zwłoki na różnym etapie rozkładu. Policja jest zazwyczaj zawiadamiana przez sąsiadów, zwłaszcza z uwagi na wydobywający się zza drzwi zapach. Łatwiejszy do wychwycenia w blokach niż w wolno stojących domach.

Ale nie zawsze sąsiedzi reagują. Tak było na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu, gdzie w mieszkaniu na VII piętrze przez cztery lata leżał zmarły 86-letni mężczyzna (znaleziono go na początku tego roku). Jak to się stało, że przez ten czas nikt z mieszkańców nie zauważył zniknięcia mężczyzny, a ze skrzynki wysypywała się korespondencja? Tłumaczyli, że byli przekonani, iż staruszek wybrał się w daleką podróż.

Ciało mężczyzny odkrył komornik sądowy. Zmarły nie płacił za prąd i stąd właśnie postępowanie sądowe i nakaz egzekucji. Czynsz był natomiast regulowany – lokator miał ustawione stałe zlecenie, opłacane było z wciąż spływającej na konto emerytury. – W lokalu nie było robaków, ciało nie wydzielało zapachu, uległo mumifikacji – relacjonuje jeden z policjantów. Wstępnie oszacowano, że mężczyzna zmarł około czterech lat wcześniej. Wskazywała na to m.in. data znalezionej w mieszkaniu codziennej gazety. Była z 2022 r.

Tsunami samotności

– Niestety, bywa tak, że jeśli ktoś żyje samotnie i nie utrzymuje z nikim kontaktów, istnieje ryzyko, że społeczeństwo po prostu o nim zapomni – uważa Dariusz Nowak, emerytowany policjant, były rzecznik Komendy Głównej Policji. Spraw przybywa, bo ludzie żyją coraz dłużej i coraz częściej ostatnie lata spędzają w samotności po śmierci współmałżonka, rodziny czy przyjaciół.

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2025 r. liczba mieszkańców Polski była o 157 tys. mniejsza niż rok wcześniej. W sumie jest nas dziś 37,332 mln. Średnia wieku w 2024 r. wynosiła 43,5 roku. Mediana wieku osób zmarłych w 2024 r. to prawie 77 lat (73 lata dla mężczyzn, 82 lata dla kobiet).