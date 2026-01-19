Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wydarzenie zainicjowało zapowiedź wprowadzenia centralnego e-dziennika?

Jak informuje PAP, włamanie dotyczyło e-dziennika Librus w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. Sprawcy wystawili uczniom jedynki jako oceny śródroczne z jednego z przedmiotów. Dodatkowo rozsyłane były wulgarne wiadomości. Rodzice i uczniowie zostali natychmiast poinformowani przez szkołę o nieuprawnionym przejęciu konta jednego z nauczycieli. Sprawa została zgłoszona policji, wszystkie nieprawidłowe wpisy mają zostać usunięte z e-dziennika po zakończeniu procedur wyjaśniających.

Szefowa MEN: to nie pierwsze włamanie do e-dziennika

Przebywająca z wizytą w Leżajsku ministra Barbara Nowacka została zapytana o ten incydent na konferencji prasowej. – Nie znamy przyczyn włamania, więc nie chciałabym zbyt dużo mówić o tym, dlaczego tak się stało, co się wydarzyło, bo po prostu tego nie wiemy – zaznaczyła Nowacka.

Potwierdziła, że w szkołach dochodzi do włamań do dzienników elektronicznych. Jej resort otrzymał informacje o trzech takich przypadkach. Jeden miał miejsce w gminie Dragacz w województwie kujawsko-pomorskim. W sierpniu policja informowała także o włamaniu do jednej ze szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu jarocińskiego. Sprawcą okazał się 15-letni uczeń. W październiku jedynki i wulgarne wpisy zostawił po sobie także sprawca włamania do e-dziennika w jednej ze szkół średnich w Gnieźnie.