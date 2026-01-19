Rzeczpospolita
Prawo
Włamanie do Librusa. MEN zapowiada państwowy e-dziennik

1 września 2027 r. ruszy pierwsza faza wdrażania centralnego, państwowego dziennika elektronicznego dla szkół z logowaniem opartym na mObywatelu - zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka po ujawnieniu niedzielnego włamania do e-dziennika w jednej z podwarszawskich szkół.

Publikacja: 19.01.2026 16:12

Minister edukacji Barbara Nowacka na briefingu prasowym w Leżajsku

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak informuje PAP, włamanie dotyczyło e-dziennika Librus w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. Sprawcy wystawili uczniom jedynki jako oceny śródroczne  z jednego z przedmiotów. Dodatkowo rozsyłane były wulgarne wiadomości. Rodzice i uczniowie zostali natychmiast poinformowani przez szkołę o nieuprawnionym przejęciu konta jednego z nauczycieli. Sprawa została zgłoszona policji, wszystkie nieprawidłowe wpisy mają zostać usunięte z e-dziennika po zakończeniu procedur wyjaśniających.

Szefowa MEN: to nie pierwsze włamanie do e-dziennika

Przebywająca z wizytą w Leżajsku ministra Barbara Nowacka została zapytana o ten incydent na konferencji prasowej. – Nie znamy przyczyn włamania, więc nie chciałabym zbyt dużo mówić o tym, dlaczego tak się stało, co się wydarzyło, bo po prostu tego nie wiemy – zaznaczyła Nowacka.

Potwierdziła, że w szkołach dochodzi do włamań do dzienników elektronicznych. Jej resort otrzymał informacje o trzech takich przypadkach. Jeden miał miejsce w gminie Dragacz w województwie kujawsko-pomorskim. W sierpniu policja informowała także o włamaniu do jednej ze szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu jarocińskiego. Sprawcą okazał się 15-letni uczeń. W październiku jedynki i wulgarne wpisy zostawił po sobie także sprawca włamania do e-dziennika w jednej ze szkół średnich w Gnieźnie. 

Barbara Nowacka zapowiada centralny, państwowy e-dziennik

Ministra podkreśliła, że MEN nie odpowiada za tworzenie dzienników elektronicznych ani przechowywanie baz danych, zajmują się tym komercyjnie prywatne firmy. Poinformowała jednak, że jej resort wraz z Ministerstwem Cyfryzacji prowadzi prace nad stworzeniem centralnego, państwowego dziennika elektronicznego. 

– Założenie jest takie, że 1 września 2027 r. nastąpi pierwsza faza wdrożenia takiego dziennika, czyli będzie już możliwość dostępu do przynajmniej części funkcji. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, bardzo wrażliwe, dotyczące danych osobowych. Musimy do tego podejść znacznie bardziej odpowiedzialnie, niż podchodzą dzisiaj firmy, które często taki dziennik dostarczają – powiedziała Nowacka.

Co grozi za włamanie do e-dziennika?

Włamanie do dziennika elektronicznego można zakwalifikować jako przestępstwo z art. 267 kodeksu karnego:

"Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. 

Z kolei wystawianie fałszywych ocen w e-dzienniku wypełnia znamiona przestępstwa niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania danych informatycznych (art. 268a k.k.). Grozi za nie kara pozbawienia wolności do 3 lat, a jeśli sprawca wyrządzi  znaczną szkodę majątkową – kara od 3 miesięcy do 5 lat. 

