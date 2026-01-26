Protesty w Iranie trwają, Huti grożą załodze lotniskowca, a Donald Trump „rozważa” atak

Jemeńscy rebelianci Huti opublikowali wizerunek lotniskowca USS Abraham Lincoln, który zbliża się obecnie do Zatoki Omańskiej, objętego płomieniami z podpisem: „Wkrótce”.

Reklama Reklama

Groźby Donalda Trumpa wobec Iranu i odpowiedź generała Rezy Talaei-Nika

Zagrożenie ze strony Huti pojawiło się wraz z nadejściem w kierunku regionu lotniskowca USS Abraham Lincoln wraz z armadą innych okrętów, w tym niszczycieli rakietowych. Jak wyjaśnił wcześniej prezydent USA Donald Trump, okręty są przenoszone „na wszelki wypadek”, gdyby zdecydował się podjąć działania przeciwko Iranowi. Trump wyznaczył dwie czerwone linie ataku – zabijanie pokojowych demonstrantów i masowe egzekucje osób aresztowanych przez Teheran w ramach masowych represji wobec demonstrantów.

Z kolei rzecznik irańskiego Ministerstwa Obrony, generał Reza Talaei-Nik, ponowił ostrzeżenia skierowane do Izraela i Stanów Zjednoczonych przed ewentualnym atakiem, twierdząc, że „spotka się on z odpowiedzią bardziej bolesną i zdecydowaną niż w przeszłości”.

Iran w weekend odsłonił na placu Enghelab w Teheranie potężny billboard z groźbą dla załogi okrętu USS Abraham Lincoln, przedstawiający lotniskowiec usłany ciałami i pokryty krwią. Obok widnieje ostrzeżenie: „Jeśli siejesz wiatr, zbierzesz burzę”.