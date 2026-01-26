Dla przechowania akt tej sprawy Sąd Okręgowy w Olsztynie wygospodarować musiał osobne pomieszczenie. Przywiezione do sądu samochodem ciężarowym akta w liczbie 1600 tomów dotyczą obszernej sprawy – zorganizowanej grupy przestępczej, wobec której sam akt oskarżenia liczy prawie 150 tomów.

320 tys. stron liczą akta sprawy, która trafiła do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Jej rozpatrzeniem zajmie się jeden sędzia (źródło: SO w Olsztynie)

Rekord w sądzie w Olsztynie? Aż 1600 tomów akt, 320 tys. stron

Akt oskarżenia wpłynął do olsztyńskiego sądu okręgowego jeszcze w grudniu 2025 roku. Zawiera ponad 60 tys. zarzutów postawionych łącznie 22 osobom w związku z aferą hazardową, za którą stać ma zorganizowana grupa przestępcza. W przygotowanym przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku akcie oskarżenia śledczy zarzucają im także pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa skarbowe, oparte na prowadzeniu sieci nielegalnych automatów do gier hazardowych bez wymaganej do tego licencji.

– Tak dużej sprawy przed Sądem Okręgowym w Olsztynie jeszcze nie było – przyznał sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. – Ta sprawa jest tak obszerna, że musiał ją przywieźć samochód ciężarowy. Nie mieści się ona w standardowych szafach.