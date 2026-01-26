Aktualizacja: 26.01.2026 13:48 Publikacja: 26.01.2026 12:46
Olsztyn, 30.08.2016. Sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski podczas ogłaszania wyroku
Foto: Tomasz Waszczuk/PAP
Dla przechowania akt tej sprawy Sąd Okręgowy w Olsztynie wygospodarować musiał osobne pomieszczenie. Przywiezione do sądu samochodem ciężarowym akta w liczbie 1600 tomów dotyczą obszernej sprawy – zorganizowanej grupy przestępczej, wobec której sam akt oskarżenia liczy prawie 150 tomów.
Akt oskarżenia wpłynął do olsztyńskiego sądu okręgowego jeszcze w grudniu 2025 roku. Zawiera ponad 60 tys. zarzutów postawionych łącznie 22 osobom w związku z aferą hazardową, za którą stać ma zorganizowana grupa przestępcza. W przygotowanym przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku akcie oskarżenia śledczy zarzucają im także pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa skarbowe, oparte na prowadzeniu sieci nielegalnych automatów do gier hazardowych bez wymaganej do tego licencji.
– Tak dużej sprawy przed Sądem Okręgowym w Olsztynie jeszcze nie było – przyznał sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. – Ta sprawa jest tak obszerna, że musiał ją przywieźć samochód ciężarowy. Nie mieści się ona w standardowych szafach.
Jak przyznał sędzia Dąbrowski-Żegalski, zgodnie z przepisami sprawę rozpatrzyć będzie musiał jeden sędzia. Ponieważ wpłynęła ona do jego referatu, to właśnie jemu przypadło to zadanie.
– Będę musiał zapoznać się z całym materiałem dowodowym i dopiero wówczas będziemy mogli mówić o terminie rozprawy – stwierdził sędzia.
Sam akt oskarżenia liczy aż 146 tomów. Dotyczy on przestępstw popełnianych przez 22 osoby w latach 2015-2017 w całej Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej, w których wyniku grupa przestępcza miała osiągnąć korzyści rzędu 450 mln zł. Oskarżonym, reprezentowanym przez ok. 15 kancelarii prawnych, przypisano łącznie ponad 60 tys. przestępstw.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
