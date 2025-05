Program objąć ma zarówno rejestry prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, np. Krajowy Rejestr Karny i Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, jak i te, dla których resort tylko zapewnia infrastrukturę, np. elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy, Krajowy Rejestr Zadłużonych, a także Elektroniczne Księgi Wieczyste i Rejestr Zastawów. Te dwa ostatnie mają zyskać nowe wersje, przy czym docelowo korzystanie z Rejestru Zastawów ma być wyłącznie elektroniczne. Zmiany te zapowiedziano w trakcie wtorkowej konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości poświęconej tej sprawie.

Reklama

– Chodzi o program komplementarny do programu „Cyfrowy sąd”, oba są filarami cyfrowej transformacji. Potrzebujemy obu programów i muszą one być zintegrowane. Ale cyfrowe rejestry startują z zupełnie innego punktu. Celem programu jest poprawa funkcjonowania i rozwój rejestrów – mówiła Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości ds. ochrony praw konsumenta.

Jedno konto, wspólna szata graficzna i nowe funkcjonalności

Według zapowiedzi resortu program ma polegać przede wszystkim na ujednoliceniu rejestrów w ramach wspólnego Portalu Rejestrów Sądowych. Oznacza to jednolitą szatę graficzną, a także jedno konto i jedno hasło. Potrzebne będzie tylko jednokrotne wprowadzenie danych obywatela oraz jedno logowanie. Portal ma zapewniać automatyzację i cyfryzację procesów, na ile to możliwe, być osadzony w wielu zbiorach danych raz połączony z innymi systemami informatycznymi. Wspólna ma być też usługa weryfikacji tożsamości, centralnego podpisu elektronicznego oraz jednolity system płatności. Dane z rejestrów trafią do Centralnego Repozytorium Danych, które jest ważnym elementem cyfryzacji sądów.

Cyfrowe Rejestry – jakie zmiany czekają nas jeszcze w tym roku

Zmiany w eKRS mają objąć przede wszystkim stworzenie szybkiej ścieżki zakładania kont instytucjonalnych dla podmiotów wpisanych do rejestru, tak by nie musiały ich obsługiwać konkretne osoby fizyczne. Druga zmiana to nowe repozytorium danych finansowych, gdyż stare nie odpowiada obecnym wymogom ekonomicznym. Celem jest też poprawa bezpieczeństwa tych danych. Nie będzie więc już potrzeby posiadania dodatkowego konta do repozytorium. Poprawiona ma być też ergonomia wyszukiwarki (wystarczy dowolny fragment nazwy).