Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Czy zielone światło wyłącza znak „STOP"? Odpowie Sąd Najwyższy

Sygnalizacja świetlna zmienia organizację ruchu na skrzyżowaniu, wyłączając moc obowiązującą znaków regulujących pierwszeństwo przejazdu, w tym znaku "STOP" - wskazuje rzecznik praw obywatelskich, który wniósł kasację do Sądu Najwyższego w sprawie kierowcy ukaranego grzywną za nieustąpienie pierwszeństwa.

Publikacja: 22.01.2026 10:56

Czy zielone światło wyłącza znak „STOP"? Odpowie Sąd Najwyższy

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Rzecznik praw obywatelskich postanowił wnieść kasację do Sądu Najwyższego w sprawie kierowcy autobusu, ukaranego grzywną w wysokości 1500 zł za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Sąd Rejonowy uznał, że kierowca ten wobec zielonego światła dla jego kierunku jazdy (skrętu w prawo), jak i dla auta jadącego z przeciwnego kierunku, skręcającego w lewo, nie dostosował się do znaku pionowego „STOP". W efekcie, nie ustąpił pierwszeństwa, a chcąc uniknąć kolizji, musiał gwałtownie zahamować. Na skutek tego jedna z pasażerek autobusu przewróciła się i doznała lekkich obrażeń ciała. 

Sąd Rejonowy powołał się na opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego. Według niego, na skrzyżowaniu z punktu widzenia kierującego autobusem, skręcającego w prawo, znajdował się znak pionowy „STOP" – B20, a więc nadjeżdżające z naprzeciwka auto miało pierwszeństwo przed autobusem. 

Obrońca kierowcy złożył apelację, w której zakwestionował opinię biegłego. Wskazał, że jej wnioski są sprzeczne z przepisami. Za błędną uznał odmowę wiarygodności wyjaśnień kierowcy autobusu co do faktu, że to kierujący autem wymusił pierwszeństwo, przez co musiał gwałtownie zahamować, aby uniknąć wypadku. Na rozprawie złożył też pismo Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, w którym wskazano, że ma tu zastosowanie reguła z art. 25 ust. 1 i 3 Prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którą kierujący pojazdem znajdującym się z lewej strony jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa przejazdu.

Sąd Okręgowy nie uwzględnił jednak apelacji i utrzymał wyrok. Ocenił, że pismo ITD nie wniosło istotnych okoliczności, bo nie uwzględniało znaku „STOP".

Czytaj więcej

Ważny wyrok Sądu Najwyższego ws. rowerzystów i znaku STOP
Prawo drogowe
Ważny wyrok Sądu Najwyższego ws. rowerzystów i znaku STOP
Reklama
Reklama

RPO: sygnalizacja świetlna wyłączyła moc obowiązującą znaków drogowych

W kasacji od tego wyroku rzecznik praw obywatelskich podnosi, że sąd dokonał błędnej wykładni, uznając, że w sytuacji, gdy na skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna S-1 nie decyduje o pierwszeństwie przejazdu – gdyż zarówno kierowca skręcający w prawo, jak i w lewo, mają zielony sygnał oznaczający zezwolenie na wjazd za sygnalizator – to zastosowanie mają znaki drogowe.

Tymczasem, jak zauważa RPO, zgodnie z art. 5 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, sygnalizacja świetlna zmienia organizację ruchu na skrzyżowaniu, wyłączając moc obowiązującą znaków drogowych, regulujących pierwszeństwo przejazdu, w tym znaku „STOP". - W sytuacji, gdy i obwiniony skręcający w prawo, i kierowca skręcający w lewo, mieli na sygnalizatorze świetlnym sygnał zielony, zgodnie z art. 25 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, kierujący pojazdem skręcającym w lewo był obowiązany ustąpić pierwszeństwa jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. W tym przypadku to obwiniony skręcał w prawo – zatem zgodnie z art. 25 ust. 1 – kierujący pojazdem skręcającym w lewo był obowiązany ustąpić pierwszeństwa obwinionemu – wyjaśnia rzecznik. 

W kasacji zwrócono uwagę, że takie ustalenia nie wymagały wiadomości specjalnych, wykraczających poza wiedzę o przepisach prawa oraz ich wykładnię, jaką powinien dysponować sąd. „Jeśli biegły wykroczył poza swe zadania, ustalając winę, którą ponadto oparł na błędnej wykładni przepisów, sąd odwoławczy powinien zaistniałe nieprawidłowości zidentyfikować. Następstwem powinna być zmiana bądź uchylenie wyroku SR. Temu zadaniu Sąd Okręgowy nie sprostał” – głosi kasacja.

Czytaj więcej

Zielona strzałka umożliwia warunkową jazdę w prawo na czerwonym świetle
Prawo drogowe
Zielona strzałka bez STOP? Wiceminister: tak, ale pod pewnymi warunkami

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Urzędnicy RPO Prawo Drogowe Prawo Karne
Mała firma w KSeF. Jak wystawić i odebrać fakturę? I za to nie płacić
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Mała firma w KSeF. Jak wystawić i odebrać fakturę? I za to nie płacić
Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska
Sądy i trybunały
Ruch prokuratury w sprawie Małgorzaty Manowskiej. Jest nowe śledztwo
Karnety na siłownię z pułapką. Prezes UOKiK stawia zarzuty
Konsumenci
Karnety na siłownię z pułapką. Prezes UOKiK stawia zarzuty
Minister edukacji Barbara Nowacka
Edukacja i wychowanie
Koniec opadających spodni w szkołach. MEN szykuje nowe przepisy
Ustalenie miedzy: ewidencja geodezyjna kontra płot. Co orzekł SN?
Nieruchomości
Ustalenie miedzy: ewidencja geodezyjna kontra płot. Co orzekł SN?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama