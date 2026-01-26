„Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa wyraża stanowczy protest w związku z dokonanym 21 stycznia 2026 roku wtargnięciem funkcjonariuszy policji i prokuratorów do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa i dokonanym w niej przeszukaniem pomieszczeń oraz zaborem akt postępowań dyscyplinarnych” – czytamy w uchwale Prezydium KRS, które zarzuca ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi popełnienie przestępstwa działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego.

Reklama Reklama

Uchwała KRS w związku z „wtargnięciem funkcjonariuszy Policji i prokuratorów”

Podjęta w związku z wejściem funkcjonariuszy policji i prokuratorów do siedziby Rady uchwała dotyczy zdarzeń, które miały miejsce 21 stycznia 2026 roku, a o których pisaliśmy na łamach rp.pl. Prokuratura przy asyście policji weszła wówczas do budynku Krajowej Rady Sądownictwa w celu zajęcia akt postępowań dyscyplinarnych, składowanych w biurze rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, mieszczącym się w tym samym budynku.

Jak czytamy w uchwale, działania policji „ukierunkowane były na pozyskanie tych akt przez osoby nieuprawnione, uzurpujące sobie funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego zastępców w związku z nielegalnym i nieskutecznym aktem powołania ich na te stanowiska przez Ministra Sprawiedliwości”. Chodzi o akta postępowań dyscyplinarnych, które powinny znajdować się w posiadaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych: funkcję tę sprawował sędzia Piotr Schab, o którego odwołaniu 25 kwietnia 2025 roku zdecydował ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Niemniej, jak twierdzi KRS w uchwale, akt odwołania sędziego Schaba (oraz jego dwóch zastępców – sędziów Przemysława Radzika i Piotra Lasoty) był nieważny i nieskuteczny, a tym samym za nieważne i nieskuteczne uznać należy powołanie na tę funkcję sędzi Joanny Raczkowskiej, już przez ministra Waldemara Żurka.

„Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa stwierdza nieważność i nieskuteczność aktu Ministra Sprawiedliwości (...) jako dokonanego bez podstawy prawnej i ultra vires (łac. ponad siły, poza uprawnieniami – przyp. red.) Ministra Sprawiedliwości, a w konsekwencji nieważność i nieskuteczność aktu powołania do pełnienia tej funkcji SSR Joanny Raczkowskiej oraz jej dwóch zastępców” – czytamy w uchwale.