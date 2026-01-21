Rzeczpospolita
Policja w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa

Policja i prokuratorzy znowu pojawili się w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa - poinformowano na profilu KRS w portalu X.

Aktualizacja: 21.01.2026 14:06 Publikacja: 21.01.2026 12:14

Policja w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa

Foto: PAP/Albert Zawada

Dorota Gajos-Kaniewska

Radio Zet oraz RMF FM jako pierwsze podały, że prokuratura podjęła decyzję o przeszukaniu w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Czynności zlecone przez prokuratora mają realizować stołeczni policjanci.

Informację rozgłośni potwierdzono na oficjalnym profilu KRS na X: "Policja i prokuratorzy znowu pojawili się w siedzibie @KRS_RP. Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów? To pierwszy efekt dzisiejszej prezentacji "ustawy praworządnościowej" w #Sejm przez szefa @MS_GOV_PL @w_zurek?"  

Prokurator żąda akt postępowań dyscyplinarnych z biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów

W siedzibie KRS mieści się biuro Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, które nadal zajmuje odwołany już z funkcji głównego rzecznika sędzia Piotr Schab i jego zastępcy. Jak poinformowała szefowa KRS  Dagmara Pawełczyk-Woicka, obecnie przebywają oni na urlopie.

Przypomnijmy, że już raz prokurator i policja weszli bez zapowiedzi do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Było to w lipcu 2024 r. Także wtedy żądali wydania dokumentacji rzeczników dyscyplinarnych pod ich nieobecność. Chodziło o akta, których wydania odmówili zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów: Przemysław Radzik i Michał Lasota.  Funkcjonariusze, by zdobyć żądane dokumenty, musieli siłą otwierać szafę pancerną.

Dagmara Pawełczyk-Woicka na swoim profilu na X poinformowała, że w biurze KRS jest dwóch prokuratorów. „Żądają od kierownika sekretariatu akt postępowań dyscyplinarnych. Panowie prokuratorzy nie wyrażają zgody na udostępnienie wizerunku. Autorem postanowienia jest Prok. Tomasz Narłowski.” - napisała sędzia Pawełczyk-Woicka.

Po południu Dagmara Pawełczyk Woicka poinformowała na X, że „policja przejęła siedzibę KRS„ i nie pozwala na wejście do budynku. Policja wyjaśniła dziennikarzom, że trwają czynności procesowe policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego i z tego powodu ”miejsce jest wyłączone z dostępu dla osób trzecich, co wynika z przepisów prawa".

Szefowa KRS przed południem przebywała w Sejmie, gdzie z mównicy sejmowej krytycznie oceniała projekt tzw. ustawy praworządnościowej ministra Waldemara Żurka. Sejm ma się dziś zająć także projektem nowelizacji ustawy o KRS.  "Ten projekt to zemsta! Jest to niekonstytucyjne szaleństwo! Degradacja i segregacja sędziów, a dodatkowo – chaos w sądownictwie –  mówiła  Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Wkrótce więcej informacji

