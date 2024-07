Policja zagląda do szafy rzeczników dyscyplinarnych

Sędziowie ci w środę również odmówili dobrowolnego wydania akt prokuratorom. W konsekwencji funkcjonariusze, by zdobyć żądane dokumenty, musieli siłą otwierać szafę pancerną. Jak poinformowała prok. Adamiak, śledczy zabezpieczali akta spraw, które miały trafić do rzeczników ad hoc. Mają one zostać dołączone do materiału dowodowego w postępowaniu prokuratorskim.