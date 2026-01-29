Rzeczpospolita
Adam Bodnar skomentował incydent drogowy ministra Waldemara Żurka

Minister Waldemar Żurek powinien za tę sytuację przeprosić, zapłacić mandat - tak były minister sprawiedliwości Adam Bodnar skomentował zdarzenie drogowe uchwycone podczas wywiadu z obecnym szefem MS.

Publikacja: 29.01.2026 09:21

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i senator KO Adam Bodnar

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i senator KO Adam Bodnar

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Adamski

Do zdarzenia doszło w ostatni poniedziałek 26 stycznia 2026 r. w Krakowie. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek udzielał wówczas wywiadu na kanale YouTube „Duży w Maluchu” – format rozmów polega na kierowaniu Fiatem 126p (popularnym tzw. maluchem) przez gościa, odpowiadającego jednocześnie na pytania prowadzącego. Podczas rozmowy, przy pokonywaniu skrzyżowania, Żurek wjechał na pasy, na które wchodził już – z drugiej strony niż jadący samochód – pieszy.

„Proszę uważać. Przejechał pan prawie po tej pani” – powiedział wówczas prowadzący rozmowę Filip Nowobilski, co usłyszeć możemy na nagraniu.

Minister odpowiedział wówczas, że „pani była jeszcze daleko”, po czym, jak słychać na nagraniu, dodał: „Proszę mi wierzyć, że ja naprawdę jeżdżę bezpiecznie. Wie pan, tu musimy uważać rzeczywiście, bo jak ktoś wchodzi na pasy, to musimy pilnować się bardzo”.

Nagranie w szybkim tempie obiegło internet, wielokrotnie zestawiane z faktem, że tego samego dnia miała miejsce konferencja prasowa ministra, poświęcona właśnie bezpieczeństwu drogowemu, o której pisaliśmy na łamach rp.pl.

Jeszcze tego samego dnia Żurek odniósł się do nagrań i do przewijających się w mediach stwierdzeń, iż został przyłapany na wykroczeniu. „Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich. Ostateczna ocena należy jednak do policji. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności” – napisał minister na swoim koncie w serwisie X (Twitter), udostępniając jednocześnie fragment wywiadu.

Adam Bodnar: Minister Żurek powinien zamknąć temat i wziąć odpowiedzialność

O to zdarzenie z udziałem swojego następcy w Ministerstwie Sprawiedliwości został zapytany w wywiadzie dla portalu WP.pl Adam Bodnar. - Pan minister Żurek powinien za tę sytuację przeprosić, zapłacić mandat i nie wdawać się w spór. I zastanowić się nad tym, czy każda forma aktywności medialnej przystaje ministrowi sprawiedliwości – ocenił senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości. – Każdy powinien wiedzieć, że trzeba zatrzymać się samochodem już w chwili, gdy ktoś zbliża się do przejścia dla pieszych – dodał 

Bodnar podkreślił, że sytuacja, w której jedzie się autem i udziela wywiadu, jest sytuacją rozpraszającą, niebezpieczną. – Co innego, kiedy to dziennikarz zadaje pytania i prowadzi (z taką praktyką mamy do czynienia w polskich mediach od lat). A co innego, kiedy to odpytywany w tym samym czasie prowadzi. Minister Żurek powinien zamknąć temat i wziąć odpowiedzialność – stwierdził polityk KO. 

Źródło: rp.pl

