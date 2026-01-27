„Bezpieczeństwo na drogach wymaga skuteczności” – stwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek we wpisie, podsumowującym konferencję prasową poświęconą właśnie tematyce bezpieczeństwa drogowego. Tym większy więc zasięg miało krążące od wczoraj po internecie nagranie, na którym minister – udzielający wywiadu podczas jazdy samochodem – wymusza pierwszeństwo wchodzącemu na pasy pieszemu. Do głośnego zdarzenia odniósł się sam Żurek, dziś zaś policja zdecydowała się przeanalizować nagranie i zbadać sprawę.

Waldemar Żurek nie przepuścił pieszej na pasach? Krakowska policja bada sprawę

Do zdarzenia doszło 26 stycznia 2026 roku w Krakowie. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek udzielał wówczas wywiadu na kanale YouTube „Duży w Maluchu” – format rozmów polega na kierowaniu Fiatem 126p (popularnym tzw. maluchem) przez gościa, odpowiadającego jednocześnie na pytania prowadzącego. Podczas rozmowy, przy pokonywaniu skrzyżowania, Żurek wjechał na pasy, na które wchodził już – z drugiej strony niż jadący samochód – pieszy.

„Proszę uważać. Przejechał pan prawie po tej pani” – powiedział wówczas prowadzący rozmowę Filip Nowobilski, co usłyszeć możemy na nagraniu.

Minister odpowiedział wówczas, że „pani była jeszcze daleko”, po czym, jak słychać na nagraniu, dodał: „Proszę mi wierzyć, że ja naprawdę jeżdżę bezpiecznie. Wie pan, tu musimy uważać rzeczywiście, bo jak ktoś wchodzi na pasy, to musimy pilnować się bardzo”.