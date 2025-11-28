Reklama
Hongkong. 94 ofiary śmiertelne pożaru w kompleksie Wang Fuk Court, ważny komunikat straży

Straż pożarna w Hongkongu poinformowała, że jeszcze w piątek 28 listopada spodziewa się zakończyć akcję poszukiwawczo-ratowniczą w kompleksie mieszkalnym Wang Fuk Court. W wyniku pożaru zginęły co najmniej 94 osoby, a kilkadziesiąt wciąż uważa się za zaginione.

Aktualizacja: 28.11.2025 08:16 Publikacja: 28.11.2025 08:12

Zgliszcza budynków Wang Fuk Court w Hongkongu

Zgliszcza budynków Wang Fuk Court w Hongkongu

Foto: Reuters/Tyrone Siu

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były główne przyczyny tragicznego pożaru w kompleksie Wang Fuk Court w Hongkongu?
  • Jakie działania podjęły służby ratunkowe podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczej w Hongkongu?
  • Jakie konsekwencje poniosła firma odpowiedzialna za remonty budynków w Wang Fuk Court?
  • Jakie wsparcie finansowe zostało zaoferowane mieszkańcom dotkniętym pożarem w Hongkongu?
  • Jak zareagowała społeczność na ewakuację po pożarze w kompleksie Wang Fuk Court?
  • Jakie znaczenie ma ta tragedia w kontekście politycznym Hongkongu i relacji z Chinami?

W kompleksie ośmiu wieżowców Wang Fuk Court w północnej dzielnicy Tai Po, gdzie mieszkało ponad 4600 osób, trwał remont. Wokół budynków rozstawione było bambusowe rusztowanie, osłonięte zieloną siatką. W środę po południu wybuchł tam pożar.  Podczas akcji strażacy musieli zmagać się z upałem, gęstym dymem oraz walącymi się rusztowaniami i gruzami, próbując dotrzeć do osób uwięzionych na górnych piętrach.

Zniszczone budynki osiedla mieszkaniowego Wang Fuk Court w Hongkongu
Klęski żywiołowe
Wieżowce w Hongkongu wciąż płoną, są pierwsze zarzuty. Policja mówi o „rażących zaniedbaniach"

W piątek rano strażacy kontynuowali pracę we wciąż tlącym się kompleksie. – Postaramy się siłą wejść do wszystkich mieszkań w siedmiu budynkach, aby mieć pewność, że nie ma już żadnych innych ofiar – powiedział reporterom zastępca szefa straży pożarnej Derek Chan.

W czwartek wczesnym rankiem za zaginione uznawano 279 osób. Chan powiedział, że obecnie 25 zgłoszeń o pomoc do straży pożarnej „pozostaje nierozwiązanych”, w tym trzy z ostatnich godzin. 

Jak powiedział Chan, większość ofiar znaleziono w dwóch wieżach kompleksu.

Hongkong. Ratownicy w trakcie akcji w kompleksie Wang Fuk Court

Hongkong. Ratownicy w trakcie akcji w kompleksie Wang Fuk Court

Foto: Reuters/Maxim Shemetov

Najtragiczniejszy pożar w Hongkongu od 1948 r.

Zdarzenie okazało się najtragiczniejszym w skutkach pożarem w Hongkongu od 1948 r., kiedy to w pożarze magazynu zginęło 176 osób.

Pożar porównywany jest do pożaru Grenfell Tower w Londynie, w którym w 2017 r. zginęły 72 osoby. Również wtedy za powstanie pożaru obwiniono firmy montujące na zewnątrz łatwopalne okładziny, wskazywano także na zaniedbania ze strony władz i branży budowlanej.

Aresztowania w firmie Prestige Construction

Policja jeszcze w czwartek aresztowała pod zarzutem zabójstwa dwóch dyrektorów i inżyniera-konsultanta z firmy budowlanej Prestige Construction, która od ponad roku wykonywała prace konserwacyjne na terenie Wang Fuk Court. – Mamy powody, by sądzić, że osoby odpowiedzialne za remont budynków dopuściły się rażącego zaniedbania, co doprowadziło do tego wypadku i niekontrolowanego rozprzestrzenienia się pożaru, skutkując licznymi ofiarami – mówiła nadinspektor policji Eileen Chung.

Władze poinformowały, że podczas rewizji w biurze firmy policja skonfiskowała dokumenty przetargowe, listę pracowników, 14 komputerów i trzy telefony komórkowe.

Olbrzymi pożar w Hongkongu. Wzrosła liczba ofiar
Wypadki
Olbrzymi pożar w Hongkongu. Wzrosła liczba ofiar

Szef administracji Hongkongu John Lee poinformował, że rząd utworzy fundusz w wysokości 300 milionów dolarów hongkońskich (39 milionów dolarów) na pomoc mieszkańcom, a niektóre z największych notowanych na giełdzie spółek zapowiedziały przekazanie darowizn.

Materace w sklepach i namioty na ulicach

Drugiej nocy po pożarze dziesiątki ewakuowanych rozłożyły materace w pobliskim centrum handlowym. Wielu z nich stwierdziło, że oficjalne ośrodki ewakuacyjne powinny być przeznaczone dla osób w większej potrzebie.

Ludzie – od osób starszych po dzieci w wieku szkolnym – otuleni kołdrami tłoczyli się w namiotach rozstawionych przed restauracjami i sklepami, podczas gdy wolontariusze rozdawali przekąski i artykuły toaletowe.

Hongkong, jedno z najgęściej zaludnionych miast świata, jest usiany wielopiętrowymi kompleksami mieszkalnymi. Wysokie ceny nieruchomości od dawna budzą niezadowolenie mieszkańców.

Władze Hongkongu i Komunistycznej Partii Chin szybko zareagowały, pokazując, że przywiązują ogromną wagę do tragedii, którą – jak zauważa Reuters – postrzegały jako potencjalny test wpływów Pekinu w tym półautonomicznym regionie.

Hongkong

Hongkong

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

Zniszczone budynki osiedla mieszkaniowego Wang Fuk Court w Hongkongu
Klęski żywiołowe
Wieżowce w Hongkongu wciąż płoną, są pierwsze zarzuty. Policja mówi o „rażących zaniedbaniach"
