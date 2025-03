Czytaj więcej Publicystyka Rozmowy w Dżuddzie i czerwone linie, których nie przekroczy Kijów Wołodymyr Zełenski doskonale wie, że bohatera narodowego od zdrajcy dzieli tylko jeden krok. Podczas rozmów pokojowych porusza się w ściśle określonych granicach, których nie jest w stanie przekroczyć nawet pod presją Amerykanów.

Rozmowy USA-Ukraina w Arabii Saudyjskiej

Podczas rozmów w Dżuddzie USA i Ukraina omówić miały potencjalne drogi do zakończenia wojny. Delegacja ukraińska składała się między innymi z szefa gabinetu prezydenta Andrija Jermaka, ministra spraw zagranicznych Andrija Sybihy oraz ministra obrony Rustema Umierowa. Delegacji Stanów Zjednoczonych przewodzili zaś sekretarz stanu Marco Rubio i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Mike Waltz.

W poniedziałek – a więc jeszcze przed spotkaniem – ukraiński portal UNN, powołując się na własne źródło w kręgach dyplomatycznych, informował, że podczas rozmów z USA w Arabii Saudyjskiej Ukraina chce zaproponować ustanowienie zawieszenia broni na morzu i zakaz ataków dalekiego zasięgu. „Financial Times” twierdził natomiast, że jednym z celów ukraińskiej delegacji jest przekonanie delegacji amerykańskiej, że Ukraina rzeczywiście chce zakończenia wojny z Rosją.

Rozmowy w Dżuddzie – pierwsze spotkanie USA-Ukraina po kłótni Trumpa i Zełenskiego

Wtorkowe rozmowy w Arabii Saudyjskiej to pierwsze spotkanie przedstawicieli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych od czasu kłótni prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. Spotkanie to – jak mówił w rozmowie z „FT” Wołodymyr Fesenko, analityk polityczny z Kijowa – zmusiło rząd w Kijowie do modyfikacji stanowiska. - Teraz najważniejsze jest znormalizowanie stosunków z USA. Jeśli wcześniej plan zakładał najpierw uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa, a następnie naciskanie na zawieszenie broni, to teraz jest oczywiste, że nie stanie się to w tej kolejności – podkreślał.

Szef ukraińskiej delegacji Andrij Jermak, wchodząc do sali obrad na rozmowy z delegacją USA w Dżuddzie, zaznaczył, że „Ukraina jest gotowa uczynić wszystko, by osiągnąć pokój w wojnie z Rosją”. Później napisał on w serwisie X, że rozmowy rozpoczęły się bardzo konstruktywnie.