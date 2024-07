Projekt ustawy został przekazany do rozpatrzenia latem 2023 roku. Autorzy uzasadniali swój pomysł walką z rosyjskim alkoholizmem. To (sprzedaż w sklepach monopolowych-red), zdaniem autorów projektu, wyeliminuje „spontaniczne” zakupy napojów alkoholowych (w sklepach spożywczych przy okazji np. zakupów chleba — red), a co za tym idzie, ograniczy ich spożycie. Ponadto wejście osób poniżej 18 roku życia do sklepów specjalnych, zgodnie z notą wyjaśniającą, wymagać będzie specjalnego nadzoru, w przeciwieństwie do zakupów w sklepach ogólnospożywczych” – cytuje fragmenty uzasadnienia agencja RIA Nowosti.

Rosjanie na alkoholu nie oszczędzają

Pijaństwo w Rosja nakręca wywołana przez Putina wojna. Według oficjalnych danych rosyjskiej inspekcji alkoholowej w 2022 r Rosjanie kupili o 1 proc. więcej wina i wódki aniżeli rok wcześniej. Oznacza to, że na jednego obywatela Rosji przypadło 6,4 litra sprzedanego czystego spirytusu, przytacza oficjalne dane gazeta RBK. W 2021 r było to 6,3 litra, a w 2019 r - 6 litrów.

Badanie rynku przeprowadzone przez firmę NielsenIQ w końcu 2022 r okazało się, że dwie trzecie Rosjan nie oszczędza na alkoholu, podczas kiedy 71 proc. badanych oszczędza na ubraniach; na domowej rozrywce (telewizja, gry komputerowe itp) - 66 procent. Na jedzeniu poza domem oszczędzało 56 proc. Rosjan. Oszczędności na spożyciu alkoholu zgłosiło jedynie 36 proc. kupujących.

Jednak komisja polityki gospodarczej Dumy odrzuciła projekt ustawy. Członkowie komisji uznali, że wprowadzenie takiego zakazu wiązałoby się z koniecznością zmiany przeznaczenia obiektów handlowych. Jednocześnie Duma Państwowa podkreśliła, że ​​istniejące doświadczenia międzynarodowe wskazują na nieskuteczność takich działań i prowadzą do wzrostu sprzedaży nielegalnego alkoholu.