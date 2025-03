Kreatywna księgowość alkoholowa na potrzeby Kremla

Jednak według oficjalnych danych władzy produkcja napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa, napojów piwnych, cydru, perry i miodu pitnego) w Rosji zmniejszył się o 25,6 proc. w okresie styczeń-luty 2025 r. Jeśli w styczniu-lutym 2024 r. wynosiła 268 mln litrów, to w analogicznym okresie bieżącego roku spadła do 199 mln litrów. Największe spadki odnotowano w kategoriach napojów niskoalkoholowych (o 92,1 proc., do 2,1 mln litrów), napojów z dodatkiem winogron i alkoholu etylowego (o 89,7 proc., do 12 mln litrów) oraz napojów alkoholowych na bazie owoców, czyli rosyjskich „jabcoków” (o 87,9 proc., do 2,4 mln litrów).

Dziennikarze ustalili, że tutaj władze stosują kreatywną księgowość, przerzucając niekorzystne dane do innego działu statystyk – napojów fermentowanych. Tłumaczą to tym, że ze względu na wzrost podatku akcyzowego producenci zaczęli inaczej etykietować swoje produkty. Ponadto w styczniu i lutym br. spadła produkcja koniaku (o 18,3 proc.), likierów i wódek (o 14,8 proc.), a także rumu, whisky, ginu, które także, co może dziwić, produkują rosyjskie zakłady (o 21,2 proc.). Jedynie wina gronowe, zwykłe i musujące, odnotowały wzrost produkcji w okresie styczeń-luty.

Kaukaz produkuje wódkę na meliny

Przed pandemią koronawirusa i agresją na Ukrainę spożycie alkoholu w Rosji statystycznie malało, ale po pierwszych sankcjach Zachodu zaczęło rosnąć. Drobiz szacuje, że w każdym roku wojny Rosjanie wypijali o około 5 proc. w ujęciu rocznym wódki więcej z powodu „napięcia psychologicznego”. Niemożność swobodnego podróżowania sprawia, że np. klasa średnia „pije w domu”. Ponadto, jego zdaniem, poziom życia najbiedniejszych Rosjan wzrósł dzięki „ciężkiej pracy kompleksu wojskowo-przemysłowego” (i kontraktom do wojska). Mają więc pieniądze na więcej wódki.

Nieujętą w oficjalnych statystykach częścią rosyjskiego rynku alkoholi jest szara strefa. Na Kaukazie od lat miejscowe gangi w pomocą skorumpowanych urzędników kontrolują pracę nielegalnych gorzelni. Rosyjski Związek Producentów Alkoholi od lat apeluje do władz o skuteczną likwidację szarej strefy. Według ostrożnych szacunków powstaje tam do połowy wypijanego przez Rosjan alkoholu.