Nie wiadomo jak rząd zachowa się wobec niedawnej uchwały PKW przyjmującej sprawozdanie komitetu wyborczego PiS po orzeczeniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w tej sprawie. PiS przekonuje, że po decyzji PKW minister finansów Andrzej Domański powinien wypłacić tej partii dotację oraz wypłacać subwencję partyjną w pełnej wysokości. Jednak - wobec kwestionowania statusu wydającej orzeczenie Izby przez większość rządzącą - Donald Tusk sugerował w serwisie X, że żadne pieniądze do PiS nie trafią. Ostateczną decyzję ma w tej sprawie podjąć minister finansów Andrzej Domański.

Donald Tusk otwierając posiedzenie rządu 31 grudnia 2024 roku zapowiadał, że „do lipca będziemy ciągle jeszcze, przynajmniej do lipca, tkwili w tym systemie prawa i bezprawia jednocześnie, ale damy sobie z tym radę”. To nawiązanie do wyborów prezydenckich, które odbędą się wiosną 2025 roku. Nowy prezydent zostanie zaprzysiężony w sierpniu.



Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jak – ich zdaniem – zmienił się stan praworządności w Polsce po roku sprawowania władzy przez rząd Donalda Tuska.



Foto: rp.pl/Weronika Porębska

24,4 proc. badanych odpowiedziało, że sytuacja się poprawiła.



Zdaniem 28,2 proc. respondentów sytuacja się nie zmieniła.