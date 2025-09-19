Gdy Prawo i Sprawiedliwość zabierało się za zmiany w sądownictwie w 2016 roku, sądom ufało 44 proc. ankietowanych, a nie ufało 34 proc. Co piąty badany nie miał w tej sprawie zdania. W 2025 r. sądom nie ufa już 57 proc. badanych, ufa im 36,1 proc., zaś tylko 6 proc. jest obojętne – tak wynika z najnowszego badania IBRiS.

Dlaczego Polacy stracili zaufanie do sądów?

I to właściwie najlepszy opis dramatycznej sytuacji, w której znalazł się jeden z najważniejszych organów władzy – sądownictwo. Jeszcze w październiku 2023 r. nieufność do sądów tylko nieznacznie przekraczała zaufanie (41 proc. wobec 37 proc.) Ale dziś, po dwóch latach od wyborów 15 października 2023 r. Polacy przestają mieć jakiekolwiek złudzenia.

Pat trwa nadal. Główna nadzieja koalicji rządzącej na zmianę ustroju sądów wyparowała wraz z przegraną Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Karol Nawrocki ogłasza, że nie będzie powoływał sędziów, którzy – jego zdaniem – sprzeniewierzyli się Konstytucji. W równie bojowym nastroju jest minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który chce, by prawnicy powołani przez zmienioną za rządów prawicy Krajową Radę Sądownictwa odpowiadali cywilnie za „podszywanie się” pod prawdziwych sędziów. Samą KRS chce przywrócić sytuację do stanu sprzed zmian wprowadzonych przez poprzednią władzę.