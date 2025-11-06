Sikorski: złożyłem zeznania jako poszkodowany w sprawie użycia Pegasusa

Aktualizacja: 06.11.2025 12:08 Publikacja: 06.11.2025 11:43
Radosław Sikorski
Foto: PAP/Przemysław Piątkowski
„Zwyrole podniecali się czytaniem moich prywatnych rozmów” - napisał szef polskiej dyplomacji. Napisał też, że ma nadzieję, iż winnych używania cyberbroni wobec konkurentów politycznych „dosięgnie prawo i sprawiedliwość”.
Śledztwo dotyczące Pegasusa prowadzi specjalny zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej, który sprawdza użycie tego oprogramowania w Polsce.
Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w tej sprawie, badane są m.in. kwestie legalności, zasadności, celowości i proporcjonalności podejmowanych przy pomocy Pegasusa czynności operacyjno-rozpoznawczych. Śledztwo dotyczy też podejmowania bezprawnych działań „zmierzających do nieuzasadnionego wykorzystania programu Pegasus wobec określonych osób z powodów innych niż zapobieganie, wykrycie, ustalenie sprawców”.
Według ogłoszonych na przełomie 2021/2022 r. informacji przez działającą przy Uniwersytecie w Toronto grupę Citizen Lab Pegasusem byli inwigilowani m.in. mec. Roman Giertych (obecnie poseł KO), prokurator Ewa Wrzosek i ówczesny senator KO Krzysztof Brejza (obecnie europoseł), a także lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. W obiegu publicznym pojawiły się też informacje, że wśród osób inwigilowanych byli także prominentni politycy PiS.
