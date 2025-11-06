Sikorski: złożyłem zeznania jako poszkodowany w sprawie użycia Pegasusa

„Zwyrole podniecali się czytaniem moich prywatnych rozmów” - napisał szef polskiej dyplomacji. Napisał też, że ma nadzieję, iż winnych używania cyberbroni wobec konkurentów politycznych „dosięgnie prawo i sprawiedliwość”.

Śledztwo dotyczące Pegasusa prowadzi specjalny zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej, który sprawdza użycie tego oprogramowania w Polsce.

Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w tej sprawie, badane są m.in. kwestie legalności, zasadności, celowości i proporcjonalności podejmowanych przy pomocy Pegasusa czynności operacyjno-rozpoznawczych. Śledztwo dotyczy też podejmowania bezprawnych działań „zmierzających do nieuzasadnionego wykorzystania programu Pegasus wobec określonych osób z powodów innych niż zapobieganie, wykrycie, ustalenie sprawców”.