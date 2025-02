Donald Trump podjął nową decyzję ws. migracji. Chodzi m.in. o Ukraińców

Decyzja została podjęta, by – jak czytamy – urzędnicy „zidentyfikowali potencjalne oszustwa" i wzmocnili przeprowadzane przez siebie procedury. Celem jest złagodzenie obaw związanych z bezpieczeństwem narodowym i publicznym.

Reklama

Donald Trump podjął nową decyzję. Zawieszono rozpatrywanie części wniosków imigracyjnych

Decyzja Donalda Trumpa, zakładająca zawieszenie rozpatrywania wniosków imigracyjnych, będzie miała niemały wpływ na kilka programów byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, które ułatwiały obcokrajowcom na migrację do Stanów Zjednoczonych ze względów humanitarnych. Jej skutki będzie widać prawdopodobnie najbardziej po programie Uniting for Ukraine. W jego ramach – dzięki sponsorom finansowym – do USA wjechało 240 tys. Ukraińców.

Decyzja wpłynie jednak także na program dotyczący mieszkańców Wenezueli, Haiti, Nikaragui i Kuby, którzy mają sponsorów w USA. Trzeci program obejmował zaś osoby z Ameryki Środkowej, Kolumbii, Ekwadoru, Haiti i Kuby, które mają krewnych w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj więcej Polityka Donald Trump chce przenosić migrantów do budzącego grozę Guantanamo Amerykański prezydent, który z entuzjazmem realizuje swoją wyborczą obietnicę masowych deportacji, chce z Guantanamo, do którego po 2001 roku trafiały osoby podejrzane o terroryzm, zrobić ośrodek przetrzymywania nielegalnych imigrantów.

Osoby, którym wydano zezwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach wymienionych programów otrzymały jedynie tymczasowe pozwolenie na pracę i ochronę przed deportacją. Ta zwykle trwa dwa lata, w związku z tym osób ubiegało się o inne zezwolenia imigracyjne.