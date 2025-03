Komisarz ds. usług finansowych, Maria Luis Albuquerque, przedstawiła kilka dni temu plan działań Komisji Europejskiej mających przyspieszyć prace nad zintegrowaniem rynków krajów Unii. — Nie powtórzymy losu unii rynków kapitałowych, która nie doszła do skutku po wielu latach intensywnych rozmów i odwlekania tej sprawy — powiedziała komisarz przedstawiając nowy „rozkład jazdy”. Bruksela zamierza zacząć od doprowadzenia do powstania unii depozytów oszczędnościowych i inwestycji — informuje dziennik „La Tribune”.

A trzeba działać szybko, bo świat zmienił się, wskazują na to opracowania z kwietnia 2024 r. o problemach wspólnego rynku z zaleceniami, jakie należy podjąć w opracowaniu kompleksowej strategii, by lepiej funkcjonował, byłego premiera Włoch, byłego eurodeputowanego i wykładowcy akademickiego Enrico Letty oraz z września 2024 r. byłego prezesa banku centralnego Włoch i EBC, byłego premiera Włoch i profesora Mario Draghiego o niebezpiecznej utracie konkurencyjności przez UE mimo jej zasobów i jakości infrastruktury. A prawdziwym sygnałem alarmowym dla Europy był powrót Donalda Trumpa do Białego Domu.

— Zdaliśmy sobie sprawę, że teraz przyszła pora szybkiego działania, bo konsekwencje nie robienia niczego są dziś oczywiste — podkreśliła komisarz Albuquerque. Według opracowania MFW z października 2024 r., na które powołała się, „istniejące obecnie przeszkody na europejskim rynku finansowym stanowią równowartość stawek celnych w wysokości 100 procent”.

Czytaj więcej Gospodarka Mario Draghi ponagla Europę. Cła Trumpa zagrożeniem dla konkurencyjności Włoski ekonomista, były prezes banku centralnego Włoch, następnie EBC i premier tego kraju, ostrzegł Europę w raporcie o konkurencyjności przed pilną koniecznością reform w reakcji na politykę Donalda Trumpa, który zamierza nałożyć cła na wszystkie towary eksportowane do USA. W raporcie z września dotyczącym reform w UE zwracał uwagę na rosnące znaczenie Chin, natomiast obecnie wskazuje na przeszkody w dostępie do największego rynku eksportowego Unii – Stanów Zjednoczonych.

Proponowana teraz unia depozytów oszczędnościowych i inwestycji jest przedsięwzięciem długofalowym, ale jego uruchomienie, wynikające z konieczności uproszczenia zasad, powinno zacząć się jak najszybciej. „Komisja Europejska opublikuje w drugim kwartale 2027 r. wstępną ocenę postępów osiągniętych w tej sprawie” — informuje komunikat KE.