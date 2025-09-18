Prawnik Macrona poinformował, że prezydent Francji i jego żona przedstawią dowody w sprawie o zniesławienie, którą wytoczyli przeciwko prawicowej influencerce Candace Owens, która sugeruje, że Brigitte Macron urodziła się jako chłopiec. Prawnicy Owens domagają się oddalenia pozwu.

Prawnik: Insynuacje na temat Brigitte Macron rozpraszają prezydenta Francji

W rozmowie z BBC prawnik reprezentujący Macronów Tom Clare powiedział, że Brigitte Macron uważa insynuacje dotyczące jej biologicznej płci za „niesamowicie przygnębiające”. Sugestie dotyczące płci biologicznej Brigitte mają też „rozpraszać” prezydenta Francji.

– Nie chcę sugerować, że to całkowicie wytrąca go z równowagi, ale jak w przypadku każdego, kto musi przeskakiwać między karierą zawodową a życiem rodzinnym, gdy jego rodzina jest atakowana, odbija się to na nim. Nie jest on na to odporny tylko dlatego, że jest prezydentem kraju – wyjaśnił Clare.

Clare mówił, że Macronowie przedstawią „świadectwa ekspertów, których natura będzie naukowa”. Nie chciał ujawnić charakteru tych dowodów, ani ich dokładnej natury, ale – jak dodał – Macronowie są przygotowani, aby dowieść w pełni, że twierdzenia na temat tego, iż Brigitte przyszła na świat jako chłopiec, są nieprawdziwe.