Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Emmanuel Macron przedstawi sądowi dowody, że jego żona jest kobietą

Emmanuel Macron i jego żona, Brigitte, planują przedstawić fotograficzne i naukowe dowody na to, że żona prezydenta Francji jest kobietą, przed sądem w Stanach Zjednoczonych.

Publikacja: 18.09.2025 10:02

Emmanuel Macron i Brigitte Macron

Emmanuel Macron i Brigitte Macron

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Prawnik Macrona poinformował, że prezydent Francji i jego żona przedstawią dowody w sprawie o zniesławienie, którą wytoczyli przeciwko prawicowej influencerce Candace Owens, która sugeruje, że Brigitte Macron urodziła się jako chłopiec. Prawnicy Owens domagają się oddalenia pozwu. 

Prawnik: Insynuacje na temat Brigitte Macron rozpraszają prezydenta Francji

W rozmowie z BBC prawnik reprezentujący Macronów Tom Clare powiedział, że Brigitte Macron uważa insynuacje dotyczące jej biologicznej płci za „niesamowicie przygnębiające”. Sugestie dotyczące płci biologicznej Brigitte mają też „rozpraszać” prezydenta Francji. 

Czytaj więcej

Macron chce uratować świat przed fake newsem
Polityka
Macron chce uratować świat przed fake newsem

– Nie chcę sugerować, że to całkowicie wytrąca go z równowagi, ale jak w przypadku każdego, kto musi przeskakiwać między karierą zawodową a życiem rodzinnym, gdy jego rodzina jest atakowana, odbija się to na nim. Nie jest on na to odporny tylko dlatego, że jest prezydentem kraju – wyjaśnił Clare. 

Clare mówił, że Macronowie przedstawią „świadectwa ekspertów, których natura będzie naukowa”. Nie chciał ujawnić charakteru tych dowodów, ani ich dokładnej natury, ale – jak dodał – Macronowie są przygotowani, aby dowieść w pełni, że twierdzenia na temat tego, iż Brigitte przyszła na świat jako chłopiec, są nieprawdziwe. 

Reklama
Reklama

– To niezwykle przygnębiające zdawać sobie sprawę, że trzeba przedstawiać tego typu dowody – mówił jednocześnie prawnik Macronów. 

Brigitte Macron ma troje dzieci z wcześniejszego małżeństwa: syna i dwie córki

Clare stwierdził, że chociaż Brigitte Macron będzie musiała brać udział w procesie, który będzie miał charakter publiczny, to jednak jest zdeterminowana, aby przeciąć wszystkie wątpliwości dotyczące jej biologicznej płci. 

– Jeśli ta nieprzyjemność i dyskomfort, na który się naraża w ten sposób, są wymagane, aby wszystko wyjaśnić i powstrzymać (insynuacje), jest w 100 proc. gotowa, aby ponieść ten ciężar – mówi Clare. 

Na pytanie, czy Macronowie przedstawią zdjęcia Brigitte z czasu, kiedy ta była w ciąży i wychowywała dzieci, Clare odparł, że takie zdjęcia istnieją i będą przedstawione w sądzie, zgodnie z obowiązującymi regułami. Brigitte Macron ma troje dzieci z wcześniejszego małżeństwa: syna i dwie córki. 

Macronowie procesują się też z francuskimi blogerami w sprawie dotyczącej biologicznej płci pierwszej damy Francji

Owens, była komentatorka „Daily Wire”, którą w mediach społecznościowych obserwują miliony osób, wielokrotnie przedstawiała pogląd, że biologicznie Brigitte Macron jest mężczyzną. W marcu 2024 roku Owens zadeklarowała, że jest w stanie położyć „całą swoją zawodową reputację” na szali broniąc swojego stanowiska w tej sprawie. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent Francji Emmanuel Macron i pierwsza dama Brigitte Macron
Polityka
Macron pozywa blogerkę, która twierdzi, że pierwsza dama Francji urodziła się jako mężczyzna

Wcześniej o tym, że Brigitte mogła przyjść na świat jako mężczyzna, przekonywali m.in. francuscy blogerzy Amandine Roy i Natacha Rey. Macronowie w 2024 roku wygrali proces o zniesławienie przeciw blogerom w sądzie I instancji, ale sąd wyższej instancji rozpatrzył pozytywnie odwołanie blogerów, powołując się na wolność wyrażania opinii. Macronowie złożyli w tej sprawie apelację. 

W lipcu Macronowie złożyli pozew przeciwko Owens przed sądem w USA. W pozwie czytamy, że komentatorka ignoruje wszelkie wiarygodne dowody, które podważają jej twierdzenie, zamiast tego, powołując się na osoby głoszące teorie spiskowe. 

W sprawach o zniesławienie przed amerykańskimi sądami wytaczanych przez osoby publiczne pozywający muszą dowieść, że zniesławiający celowo szerzy fałszywe informacje lub lekceważąco podchodzi do faktów. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Francja Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Emmanuel Macron

Prawnik Macrona poinformował, że prezydent Francji i jego żona przedstawią dowody w sprawie o zniesławienie, którą wytoczyli przeciwko prawicowej influencerce Candace Owens, która sugeruje, że Brigitte Macron urodziła się jako chłopiec. Prawnicy Owens domagają się oddalenia pozwu. 

Prawnik: Insynuacje na temat Brigitte Macron rozpraszają prezydenta Francji

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump
Polityka
Donald Trump uderza w Antifę. Nazywa ją organizacją terrorystyczną
Jimmy Kimmel i Donald Trump
Polityka
USA: Jimmy Kimmel znika z anteny ABC po uwagach o śmierci Charliego Kirka. Donald Trump nie kryje radości
Narenda Modi i Donald Trump
Polityka
Donald Trump chce się pogodzić z Indiami, ale Narendra Modi utrzymuje dystans
Jair Bolsonaro
Polityka
Tydzień po wyroku Bolsonaro usłyszał diagnozę. Syn: Mój ojciec już wygrał twardsze bitwy
Julia Nawalna
Polityka
Julia Nawalna: Mój mąż został otruty. Są wyniki badań dwóch niezależnych laboratoriów
Reklama
Reklama
e-Wydanie