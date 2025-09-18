Aktualizacja: 18.09.2025 10:09 Publikacja: 18.09.2025 10:02
Emmanuel Macron i Brigitte Macron
Foto: AFP
Prawnik Macrona poinformował, że prezydent Francji i jego żona przedstawią dowody w sprawie o zniesławienie, którą wytoczyli przeciwko prawicowej influencerce Candace Owens, która sugeruje, że Brigitte Macron urodziła się jako chłopiec. Prawnicy Owens domagają się oddalenia pozwu.
W rozmowie z BBC prawnik reprezentujący Macronów Tom Clare powiedział, że Brigitte Macron uważa insynuacje dotyczące jej biologicznej płci za „niesamowicie przygnębiające”. Sugestie dotyczące płci biologicznej Brigitte mają też „rozpraszać” prezydenta Francji.
– Nie chcę sugerować, że to całkowicie wytrąca go z równowagi, ale jak w przypadku każdego, kto musi przeskakiwać między karierą zawodową a życiem rodzinnym, gdy jego rodzina jest atakowana, odbija się to na nim. Nie jest on na to odporny tylko dlatego, że jest prezydentem kraju – wyjaśnił Clare.
Clare mówił, że Macronowie przedstawią „świadectwa ekspertów, których natura będzie naukowa”. Nie chciał ujawnić charakteru tych dowodów, ani ich dokładnej natury, ale – jak dodał – Macronowie są przygotowani, aby dowieść w pełni, że twierdzenia na temat tego, iż Brigitte przyszła na świat jako chłopiec, są nieprawdziwe.
– To niezwykle przygnębiające zdawać sobie sprawę, że trzeba przedstawiać tego typu dowody – mówił jednocześnie prawnik Macronów.
Clare stwierdził, że chociaż Brigitte Macron będzie musiała brać udział w procesie, który będzie miał charakter publiczny, to jednak jest zdeterminowana, aby przeciąć wszystkie wątpliwości dotyczące jej biologicznej płci.
– Jeśli ta nieprzyjemność i dyskomfort, na który się naraża w ten sposób, są wymagane, aby wszystko wyjaśnić i powstrzymać (insynuacje), jest w 100 proc. gotowa, aby ponieść ten ciężar – mówi Clare.
Na pytanie, czy Macronowie przedstawią zdjęcia Brigitte z czasu, kiedy ta była w ciąży i wychowywała dzieci, Clare odparł, że takie zdjęcia istnieją i będą przedstawione w sądzie, zgodnie z obowiązującymi regułami. Brigitte Macron ma troje dzieci z wcześniejszego małżeństwa: syna i dwie córki.
Owens, była komentatorka „Daily Wire”, którą w mediach społecznościowych obserwują miliony osób, wielokrotnie przedstawiała pogląd, że biologicznie Brigitte Macron jest mężczyzną. W marcu 2024 roku Owens zadeklarowała, że jest w stanie położyć „całą swoją zawodową reputację” na szali broniąc swojego stanowiska w tej sprawie.
Wcześniej o tym, że Brigitte mogła przyjść na świat jako mężczyzna, przekonywali m.in. francuscy blogerzy Amandine Roy i Natacha Rey. Macronowie w 2024 roku wygrali proces o zniesławienie przeciw blogerom w sądzie I instancji, ale sąd wyższej instancji rozpatrzył pozytywnie odwołanie blogerów, powołując się na wolność wyrażania opinii. Macronowie złożyli w tej sprawie apelację.
W lipcu Macronowie złożyli pozew przeciwko Owens przed sądem w USA. W pozwie czytamy, że komentatorka ignoruje wszelkie wiarygodne dowody, które podważają jej twierdzenie, zamiast tego, powołując się na osoby głoszące teorie spiskowe.
W sprawach o zniesławienie przed amerykańskimi sądami wytaczanych przez osoby publiczne pozywający muszą dowieść, że zniesławiający celowo szerzy fałszywe informacje lub lekceważąco podchodzi do faktów.
