Wydarzenia
Karol Nawrocki mówi o reparacjach od Niemiec. Reaguje Radosław Sikorski

„Rząd uważa, że choć moralnie Polsce należy się zadośćuczynienie za zbrodnie niemieckie podczas drugiej wojny światowej to prawnie rzecz biorąc sprawa jest niestety beznadziejna. Ale będziemy kibicować inicjatywom Pana Prezydenta.” - stwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odwołując się do słów prezydenta Karola Nawrockiego.

Publikacja: 01.09.2025 17:07

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski

Foto: PAP/Albert Zawada

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są aktualne stanowiska polskiego rządu i prezydenta dotyczące reparacji od Niemiec?
  • Jakie wydarzenia i ceremonie odbyły się na Westerplatte podczas rocznicy wybuchu II wojny światowej?
  • Co sądzi minister Radosław Sikorski o prawnych szansach Polski na uzyskanie reparacji od Niemiec?
  • Jakie jest stanowisko Niemiec w sprawie zrzeczenia się przez Polskę reparacji deklaracją z 1953 roku?

W poniedziałek, 1 września, o godzinie 4:48 na Westerplatte zawyły syreny, które miały przypomnieć o rozpoczęciu niemieckiego ostrzału w 1939 roku. Następnie zapalony został Znicz Pokoju, a orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej odegrała Marsz Westerplatte. Kolejnym elementem uroczystości było odczytanie Apelu Pamięci. Następnie rozległ się salut armatni. 

Karol Nawrocki:  Polska, jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO, potrzebuje reparacji od państwa niemieckiego

Odznaczenia archeologom, którzy prowadzili prace na Westerplatte, wręczył Karol Nawrocki. W swoim wystąpieniu prezydent mówił, że „złe słowo Niemca wypowiadane w kierunku innych narodów i w kierunku narodu polskiego doprowadziło do tej wojny”.

– Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam. Dla naszej przyszłości. Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji. Ale Polska, jako państwo przyfrontowe, Polska, jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO, potrzebuje (...) reparacji od państwa niemieckiego. Bo dobre jest tylko to bogactwo, które nie jest grzechem – oświadczył Nawrocki.

Karol Nawrocki
Artur Bartkiewicz: O II wojnie światowej nie możemy zapomnieć. Ale nie musimy wciąż jej toczyć
Radosław Sikorski: Dziwi mnie, że strona nacjonalistyczna nie domaga się reparacji od Rosji

Do kwestii reparacji od Niemiec odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski.

„Ślubowałem, że zagłosuję na PiS, jeśli załatwiają reparacje, ale do mojej rodziny przelew nie przyszedł. W nocie do Niemiec nawet słowa »reparacje« nie umieścili. Jeśli załatwi je Prezydent Karol Nawrocki, zdobędzie mój głos. Bo przecież nie może nabierać Polaków, prawda?” – napisał minister.

„Rząd uważa, że choć moralnie Polsce należy się zadośćuczynienie za zbrodnie niemieckie podczas II wojny światowej, to prawnie rzecz biorąc sprawa jest niestety beznadziejna. Ale będziemy kibicować inicjatywom Pana Prezydenta. Natomiast dziwi mnie dlaczego strona nacjonalistyczna nie domaga się reparacji od Rosji, która przywłaszczyła sobie przyznane nam w Poczdamie rekompensaty. Zastanawiające..” – dodał Sikorski.

Reparacje za II wojnę światową. Niemcy uważają, że temat jest zamknięty

Niemcy wielokrotnie sygnalizowały, że Polska zrzekła się reparacji deklaracją z 1953 roku.  Rząd Marka Belki w 2004 roku potwierdził to stanowisko.

W 2019 roku premier Morawiecki, w rozmowie z dziennikarzami niemieckiej grupy medialnej Funke, stwierdził jednak, że deklaracja z 1953 roku była „układem między Polską a NRD”, którego jego rząd nie uznaje. Polska w 1953 roku nie była krajem suwerennym, a politykę zagraniczną prowadziła pod dyktando ZSRR.

PiS wprowadził temat reparacji do polskiej debaty publicznej ponownie 1 lipca 2017 roku. Na konwencji PiS w Przysusze prezes PiS, Jarosław Kaczyński mówił m.in. że „Polska się nigdy nie zrzekła tych odszkodowań”.

W Warszawie odbyły się w tym tygodniu konsultacje międzyrządowe
Polityka
Sondaż: Czy Polska powinna domagać się reparacji od Niemiec? Znamy zdanie Polaków

Polska była jednym z państw najciężej dotkniętych skutkami działań wojennych w czasie II wojny światowej. W czasie okupacji Polski przez Niemcy zginęło ok. 6 mln obywateli przedwojennej II Rzeczpospolitej (w tym ok. 3 mln osób pochodzenia żydowskiego). W czasie powstania warszawskiego i po jego stłumieniu Niemcy doszczętnie zniszczyli stolicę Polski.

