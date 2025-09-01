Radosław Sikorski: Dziwi mnie, że strona nacjonalistyczna nie domaga się reparacji od Rosji

Do kwestii reparacji od Niemiec odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski.

„Ślubowałem, że zagłosuję na PiS, jeśli załatwiają reparacje, ale do mojej rodziny przelew nie przyszedł. W nocie do Niemiec nawet słowa »reparacje« nie umieścili. Jeśli załatwi je Prezydent Karol Nawrocki, zdobędzie mój głos. Bo przecież nie może nabierać Polaków, prawda?” – napisał minister.

„Rząd uważa, że choć moralnie Polsce należy się zadośćuczynienie za zbrodnie niemieckie podczas II wojny światowej, to prawnie rzecz biorąc sprawa jest niestety beznadziejna. Ale będziemy kibicować inicjatywom Pana Prezydenta. Natomiast dziwi mnie dlaczego strona nacjonalistyczna nie domaga się reparacji od Rosji, która przywłaszczyła sobie przyznane nam w Poczdamie rekompensaty. Zastanawiające..” – dodał Sikorski.

Reparacje za II wojnę światową. Niemcy uważają, że temat jest zamknięty

Niemcy wielokrotnie sygnalizowały, że Polska zrzekła się reparacji deklaracją z 1953 roku. Rząd Marka Belki w 2004 roku potwierdził to stanowisko.

W 2019 roku premier Morawiecki, w rozmowie z dziennikarzami niemieckiej grupy medialnej Funke, stwierdził jednak, że deklaracja z 1953 roku była „układem między Polską a NRD”, którego jego rząd nie uznaje. Polska w 1953 roku nie była krajem suwerennym, a politykę zagraniczną prowadziła pod dyktando ZSRR.