. Nie ma takich gestów, które by usatysfakcjonowały Polki i Polaków. Nie ma takiej sumy pieniędzy, która by zrównoważyła to wszystko, co stało się w czasie II wojny światowej. Między nami nie ma sporu. W sensie prawnym problem reparacji został opisany w traktatach i decyzjach rządowych, ale różne konsekwencje można wyciągać z tego, co tak naprawdę to oznacza. Dla mnie ważne jest to, że usłyszałem dziś słowa i deklaracje, które potwierdzają powszechne przekonanie w Polsce, że wymuszone historią zrzeczenie się reparacji nie zmienia faktu, o którym też otwarcie mówił kanclerz, ile tragicznych strat w ludziach, w majątku, w terytorium Polska straciła w wyniku napaści Niemiec — mówił z kolei Donald Tusk.

58,2 proc. Tylu Polaków uważa, że Polska powinna ubiegać się o reparacje od Niemiec

Słowa Tuska o zrzeczeniu się reparacji wywołały reakcję prezydenta Andrzeja Dudy. - Ja nie podzielam stanowiska o tym, że kiedykolwiek polskie władze w sposób skuteczny, jakiekolwiek polskie władze, czy to komunistyczne, czy inne, skutecznie zrzekły się prawa i roszczeń do zadośćuczynienia nam za krzywdy, które stały się udziałem polskiego narodu i polskiego państwa w okresie II wojny światowej - stwierdził prezydent.



W sprawie głos zabrał również prezes PiS, Jarosław Kaczyński, który mówił, że zrzeczenie się reparacji przez Polskę nigdy nie miało miejsca. - Ten akt został ogłoszony w "Trybunie Ludu", z punktu widzenia prawnego ta uchwała rządu, zresztą nie przez wszystkich członków rządu podpisana, nie ma żadnego znaczenia - ocenił.



Sondaż: 64 proc. osób w wieku 35-49 lat uważa, że Polska powinna ubiegać się o reparacje

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy — ich zdaniem — Polska powinna domagać się od Niemiec reparacji za II wojnę światową.