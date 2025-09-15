Z tego artykułu się dowiesz: Jak sprawa reparacji wpływa na relacje Polski z Niemcami?

Czy kwestia bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie podczas wizyty prezydenta Nawrockiego w Berlinie?

Jakie są możliwe rozwiązania historycznych zobowiązań niemieckich wobec Polski?

Dlaczego traktat polsko-francuski jest istotny dla obustronnej współpracy?

Co oznacza dla Polski wsparcie Francji w zakresie bezpieczeństwa?

Prezydent Karol Nawrocki, który we wtorek rano będzie w Berlinie, a po południu w Paryżu, nie pozostawił wątpliwości, że warunkiem dobrych relacji z naszym zachodnim sąsiadem jest „załatwienie w końcu” kwestii reparacji od Niemiec.

Wspominał o tym 1 września w rocznicę wybuchu II wojny światowej. „Niemcy, wypłacając nam reparacje, nie sprawią, że dotknie nas amnezja historyczna, ale to jest potrzebne dla naszego realnego, prawdziwego, ostatecznego pojednania i pokoju dla przyszłości” – mówił w Wieluniu.

Niemcy uważają, że sprawa reparacji jest zakończona z prawnego punktu widzenia. Tradycyjnie odrzucają żądania.