Rosjanie chcą przeprowadzić pokazowy proces opozycyjnych artystów?

Z kolei raper Aliszer Morgensztern mógł wystąpić w Tajlandii, ale dostał zakaz powrotu do swego domu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie mieszkał na stałe po emigracji z Rosji. Morgensztern uciekł jednak z ojczyzny jeszcze przed wybuchem wojny, zagrożony oskarżeniem o handel narkotykami.

„Mam taką teorię, że istnieją ludzie, którym się nie podoba, jak oni sami żyją i wściekają się, jeśli inni żyją lepiej. I ci źli ludzie obejrzeli moją rozmowę (opublikowany w internecie wywiad Morgenszterna z dziennikarką Ksenią Sobczak-red.) gdzie chwaliłem się, że w końcu, po dwu i pół roku w Dubaju stanąłem na nogi, kupiłem mieszkanie etc. Wreszcie wszystko u mnie jest w porządku, przestałem pić, wyszedłem z depresji i jestem znów gotów żyć. A ci ludzie na to: no, ni ch…” – wyjaśniał raper źródło swoich kłopotów.

Opozycjonista Gudkow sądzi zaś, że rosyjskie władze chcą doprowadzić do jakiegoś pokazowego procesu emigracyjnych artystów, by zastraszyć wszystkich ich kolegów przebywających za granicą, gdzie znaleźli się z powodu niezgody z polityką Kremla.