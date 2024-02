Turcja odcina Kreml od importu. Banki wyrzucają rosyjskie firmy

Według źródła prowadzącego interesy w Turcji do grudnia kraj ten miał cztery banki współpracujące z Rosją. Grozi im teraz wpisanie na amerykańską listę SDN (Specially Designated Nationals List – lista osób objętych sankcjami). Taki wpis oznacza dla banku zablokowanie wszelkich aktywów posiadanych w jurysdykcji Stanów Zjednoczonych oraz zakaz dla Amerykanów wszelkich interakcji z bankami objętymi sankcjami. Po tym dekrecie, na świecie zaczęto zamykać rachunki korespondencyjne znacznej części firm i banków z Rosji.

Naciski Kremla na Turcję

- Teraz „nie przechodzą" nawet płatność za usługi – przyznał gazecie RBK Igor Czernyszew, dyrektor ds. rozwoju biznesu SOTA Logistic. - Wszystkie banki tureckie żądają wskazania ostatecznych odbiorców i deklaracji towarów z kodami HS, a tylko jeden bank w kraju przekazuje wszystkie płatności jako korespondent. Jednak przy liczbie płatności przekraczającej 50 w jednym dniu, samo rozpatrzenie wniosku zajmuje kilka dni.

Kreml naciska na władze tureckie, by zmuszały banki państwowe do kontynuowania współpracy z rosyjskimi klientami. 23 stycznia turecka gazeta Economim napisała, że ​​po zaprzestaniu przez tureckie banki płatności za eksport do Rosji, interweniowały władze tureckie. Pod tym naciskiem Bank Emlak Katılım rozpoczął realizację przekazów pieniężnych z Rosji na eksport towarów z czterech branż: spożywczej, tekstylnej, odzieżowej i obuwniczej. Z innymi branżami – motoryzacyjną i inżynieryjną – wciąż są problemy.



- Rosyjscy dyplomaci są w kontakcie z władzami tureckimi w sprawie płatności - zapewnił ambasador Aleksiej Jerchow.