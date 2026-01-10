Aktualizacja: 10.01.2026 14:28 Publikacja: 10.01.2026 10:29
Foto: REUTERS
Przyszliśmy we dwóch – tzn. Donnie i ja. Nie, żeby przyciągnęła nas witryna sklepu – „Rękodzieło inuickie”. Bo ani nie wiemy, co to inuickie, ani nie kręcą nas witryny z nabazgranymi na drewnie hasłami. Tandeta. Ale znamy się na rękodziele. Oj, znamy się. W zasadzie to nasz fach.
Przyszliśmy, bo wiemy, na czym można zarobić. A ten sklepik, mimo że dziwaczny, pachniał forsą już na odległość.
Za ladą stoi jakiś gość. Rysy dziwne, jakby nie nasze, nowojorskie. A za nim na półkach jakieś woreczki, kryształy, proszki, cholera wie co. Ale ceny robią wrażenie.
– Hej – mówię – z właścicielem byśmy pogadali. A on na to, że to on.
– Fajny ten sklep. Choć tanio nie jest – zagajam. A on nic, stoi i patrzy. I ja już wiem, że on wie, z kim ma do czynienia.
– Przejęlibyśmy go – walę więc bez ogródek. A on dalej patrzy.
– Kojarzysz sklepik Nikiego Maduro? No ten: oleje, gumy, jakieś plastikowe badziewie – mówię. I widzę, że kojarzy. – No to już nie jest to sklep Nikiego. Teraz to już jest nasz sklep. A Nikiego już nie ma. Przepadł. Zniknął. Taka sytuacja, widzisz.
A on cały czerwienieje i coś tam mamrocze, że sklep niby pradziadek zakładał, to biznes rodzinny i on nigdy go nie sprzeda. Jakby ktoś coś mówił o sprzedaży. Ręce mu latają, gdy mówi o tradycji, spuściźnie, wartościach niematerialnych. Nie on pierwszy. Im wszystkim zawsze ręce latają, słowa więzną w gardle, pot wstępuje na czoło, znam to, bo widziałem. I nagle wspomina o bogatym wujku z koneksjami. I tu mnie ma, bo ten wujek to nie byle łachudra, choć z większymi już zadzieraliśmy.
Patrzę mu w oczy i cedzę: – Zastanów się. Bo my tu jeszcze na pewno wrócimy – i na odchodne rzucam, jakby od niechcenia: – Żony Nikiego też nikt nie widział.
***
Wracamy tydzień później. Jak zawsze – Donnie i ja. A on? Stoi tam, gdzie stał. Trochę bardziej przestraszony niż ostatnio. To dobrze. Ale ma szczęście, choć o tym nie wie. Chłopaki, ci bardziej łebscy, nie od rękodzieła, jak my, popytali, rozeznali się w biznesie i policzyli.
– No dobra. Odkupimy tę budę – walę od razu. Trochę go to uspokaja. I dobrze. Mniej czujny klient zapomina, że jednak robimy w rękodziele, od handlu są inni. Chwilę milczy i pyta, za ile. Srety, tety, dziedzictwo kulturowe i tradycja, o której tak pięknie, choć nerwowo, opowiadał tydzień temu. Kasa to kasa. I on to wie, i my to wiemy.
– Sto tysięcy dolarów – rzucam od niechcenia, poprawiając garnitur od Zegny, świeżo kupiony na 57. ulicy. Donnie zresztą ma podobny, tylko droższy.
– Nie sprzedam – odpowiada. I znów mówi o tym wujku.
– Ten twój koleżka mieszka po złej stronie wielkiej wody. Może i coś tam może, a z pewnością może nam naskoczyć – mówię, lekko już poddenerwowany. – Ale niech będzie, szanujemy go. Nie chcemy zwady, ale chcemy też ten sklep i te kryształki, które w nim masz. Więc przemyśl to dobrze. Bo jak przyjdzie co do czego, to wujek zza wody ci nie pomoże. Nawet jakby zwołał tę całą swoją bandę rozleniwionych sybarytów.
Odwracam się i wychodzę. A za mną Donnie, oczywiście. Coś się tu na pewno jeszcze wydarzy. Nawet wiem już chyba co. Ale on nie wie. I w tym nasza siła.
Źródło: rp.pl
