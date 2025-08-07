„Biały Kruk” – trwa nabór do konkursu dla dziennikarzy mediów lokalnych

W dobie prymatu szybkiej informacji i coraz powszechniejszych fake newsów coraz większą wartością jest rzetelne, niezależne i wiarygodne dziennikarstwo. Szczególnie ważną rolę w budowaniu demokracji lokalnej odgrywają media i dziennikarze. To oni informują mieszkańców o istotnych dla nich sprawach, skupiają uwagę czytelników, słuchaczy i widzów na kwestiach regionu.

Reklama Reklama

W celu wyróżnienia i nagrodzenia najlepszych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali informacyjnych tworzących materiały o charakterze społecznym w ubiegłym roku zainaugurowano konkurs „Biały Kruk”.

– Chcemy przede wszystkim nagrodzić tych, którzy rzetelnie informują i edukują mieszkańców Mazowsza. To właśnie dziennikarze mediów lokalnych często nagłaśniają tematy ważne dla społeczności regionu – mówi marszałek Adam Struzik.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu można zgłaszać materiały dziennikarskie opublikowane lub wyemitowane w mazowieckiej prasie, radiu, telewizji i internecie między 1 października 2024 r. a 31 sierpnia 2025 r. Pod uwagę nie są brane materiały publikowane tylko w mediach społecznościowych.

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą w nim uczestniczyć zarówno dziennikarze, fotoreporterzy czy fotografowie pracujący w redakcjach, jak i tzw. wolni strzelcy. Warunkiem jest praca na terenie województwa mazowieckiego.