„Biały Kruk” – trwa nabór do konkursu dla dziennikarzy mediów lokalnych

Aktualizacja: 07.08.2025 14:32 Publikacja: 07.08.2025 13:33
Foto: Kasper Rytka-Tomaszewski
W dobie prymatu szybkiej informacji i coraz powszechniejszych fake newsów coraz większą wartością jest rzetelne, niezależne i wiarygodne dziennikarstwo. Szczególnie ważną rolę w budowaniu demokracji lokalnej odgrywają media i dziennikarze. To oni informują mieszkańców o istotnych dla nich sprawach, skupiają uwagę czytelników, słuchaczy i widzów na kwestiach regionu.
W celu wyróżnienia i nagrodzenia najlepszych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali informacyjnych tworzących materiały o charakterze społecznym w ubiegłym roku zainaugurowano konkurs „Biały Kruk”.
– Chcemy przede wszystkim nagrodzić tych, którzy rzetelnie informują i edukują mieszkańców Mazowsza. To właśnie dziennikarze mediów lokalnych często nagłaśniają tematy ważne dla społeczności regionu – mówi marszałek Adam Struzik.
Do konkursu można zgłaszać materiały dziennikarskie opublikowane lub wyemitowane w mazowieckiej prasie, radiu, telewizji i internecie między 1 października 2024 r. a 31 sierpnia 2025 r. Pod uwagę nie są brane materiały publikowane tylko w mediach społecznościowych.
Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą w nim uczestniczyć zarówno dziennikarze, fotoreporterzy czy fotografowie pracujący w redakcjach, jak i tzw. wolni strzelcy. Warunkiem jest praca na terenie województwa mazowieckiego.
Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach: „Tekst prasowy/internetowy”, „Materiał radiowy”, „Materiał telewizyjny”, „Zdjęcie roku” oraz „Dziennikarska osobowość roku”. Zostaną też wręczone nagrody specjalne za propagowanie tematyki zdrowotnej, kulturalno-oświatowej i propagowanie tematyki historycznej.
Materiały dziennikarskie mogą być zgłaszane przez jego autora, a także przez redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe z siedzibą w województwie mazowieckim. Nabór prac trwa do 31 sierpnia br.
Spośród nadesłanych prac jury oceni i wybierze w każdej kategorii i gatunku najlepszą pracę konkursową oraz po dwa wyróżnienia. Laureaci otrzymają pamiątkową statuetkę i nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł. Do autorów wyróżnionych prac trafi po 2,5 tys. zł. W przypadku nagród specjalnych zostanie przyznana jedna nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł, a „Dziennikarska osobowość roku” otrzyma 7 tys. zł. Jury zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby nominowanych w każdej kategorii, a także możliwość nieprzyznania głównej nagrody w każdej kategorii.
Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej do 31 sierpnia 2025 r. do godz. 23.59. Zgłoszenie musi zawierać m.in. biogram autora oraz streszczenie materiału wraz z uzasadnieniem jego wyboru. Materiały do konkursu mogą być zgłaszane przez autora lub przez redakcję (po uzyskaniu zgody autora). W tegorocznej edycji konkursu w kategorii fotografia konkurować mogą zdjęcia, które zostały opublikowane w mediach lokalnych – czyli nie muszą to być zdjęcia wykonane wyłącznie przez zawodowych fotografów.
W skład tegorocznego jury wchodzą prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski, Tadeusz Chrabota, dr Tomasz Miłkowski, Filip Springer, Sławomir Majcher, Agnieszka Szydłowska, Anna Banasik oraz dr Marta Milewska.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie https://kongresmediow.mazovia.pl/pl/konkurs/konkurs.html
Foto: Mat. Partnera
Patronat Rzeczpospolitej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W dobie prymatu szybkiej informacji i coraz powszechniejszych fake newsów coraz większą wartością jest rzetelne, niezależne i wiarygodne dziennikarstwo. Szczególnie ważną rolę w budowaniu demokracji lokalnej odgrywają media i dziennikarze. To oni informują mieszkańców o istotnych dla nich sprawach, skupiają uwagę czytelników, słuchaczy i widzów na kwestiach regionu.
W celu wyróżnienia i nagrodzenia najlepszych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali informacyjnych tworzących materiały o charakterze społecznym w ubiegłym roku zainaugurowano konkurs „Biały Kruk”.
Daniel Muzyczuk, nowo powołany dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi przedstawia swoje plany i nową odsłonę kolekcji st...
15 lipca 2025 ruszyła kolejna edycja konkursu Dobry Wzór 2025. To najbardziej prestiżowy konkurs wzorniczy w Pol...
„Bill Viola. Wizje czasu” to największa dotąd prezentacja twórczości słynnego amerykańskiego artysty w Polsce. W...
Polska Fundacja Narodowa deklaruje dofinansowanie wydania trzeciego tomu unikalnego zbioru korespondencji Fryder...
W Wenecji, podczas Biennale Architektury, zaprezentowany zostanie 26 lipca artystyczno-kosmiczny projekt Jana Św...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas