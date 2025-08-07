Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Biały Kruk” – trwa nabór do konkursu dla dziennikarzy mediów lokalnych

Jesteś dziennikarzem, który pisze o sprawach ważnych dla lokalnych mieszkańców? Umiesz uchwycić piękno Mazowsza na fotografiach? Zgłoś się do drugiej edycji konkursu „Biały Kruk”. Nabór zgłoszeń trwa do 31 sierpnia br.

Publikacja: 07.08.2025 13:33

„Biały Kruk” – trwa nabór do konkursu dla dziennikarzy mediów lokalnych

Foto: Kasper Rytka-Tomaszewski

Patronat Rzeczpospolitej

W dobie prymatu szybkiej informacji i coraz powszechniejszych fake newsów coraz większą wartością jest rzetelne, niezależne i wiarygodne dziennikarstwo. Szczególnie ważną rolę w budowaniu demokracji lokalnej odgrywają media i dziennikarze. To oni informują mieszkańców o istotnych dla nich sprawach, skupiają uwagę czytelników, słuchaczy i widzów na kwestiach regionu.

W celu wyróżnienia i nagrodzenia najlepszych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali informacyjnych tworzących materiały o charakterze społecznym w ubiegłym roku zainaugurowano konkurs „Biały Kruk”.

– Chcemy przede wszystkim nagrodzić tych, którzy rzetelnie informują i edukują mieszkańców Mazowsza. To właśnie dziennikarze mediów lokalnych często nagłaśniają tematy ważne dla społeczności regionu – mówi marszałek Adam Struzik.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu można zgłaszać materiały dziennikarskie opublikowane lub wyemitowane w mazowieckiej prasie, radiu, telewizji i internecie między 1 października 2024 r. a 31 sierpnia 2025 r. Pod uwagę nie są brane materiały publikowane tylko w mediach społecznościowych.

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą w nim uczestniczyć zarówno dziennikarze, fotoreporterzy czy fotografowie pracujący w redakcjach, jak i tzw. wolni strzelcy. Warunkiem jest praca na terenie województwa mazowieckiego.

Reklama
Reklama

Kategorie konkursowe

Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach: „Tekst prasowy/internetowy”, „Materiał radiowy”, „Materiał telewizyjny”, „Zdjęcie roku” oraz „Dziennikarska osobowość roku”. Zostaną też wręczone nagrody specjalne za propagowanie tematyki zdrowotnej, kulturalno-oświatowej i propagowanie tematyki historycznej.

Materiały dziennikarskie mogą być zgłaszane przez jego autora, a także przez redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe z siedzibą w województwie mazowieckim. Nabór prac trwa do 31 sierpnia br.

Nagrody

Spośród nadesłanych prac jury oceni i wybierze w każdej kategorii i gatunku najlepszą pracę konkursową oraz po dwa wyróżnienia. Laureaci otrzymają pamiątkową statuetkę i nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł. Do autorów wyróżnionych prac trafi po 2,5 tys. zł. W przypadku nagród specjalnych zostanie przyznana jedna nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł, a „Dziennikarska osobowość roku” otrzyma 7 tys. zł. Jury zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby nominowanych w każdej kategorii, a także możliwość nieprzyznania głównej nagrody w każdej kategorii.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej do 31 sierpnia 2025 r. do godz. 23.59. Zgłoszenie musi zawierać m.in. biogram autora oraz streszczenie materiału wraz z uzasadnieniem jego wyboru. Materiały do konkursu mogą być zgłaszane przez autora lub przez redakcję (po uzyskaniu zgody autora). W tegorocznej edycji konkursu w kategorii fotografia konkurować mogą zdjęcia, które zostały opublikowane w mediach lokalnych – czyli nie muszą to być zdjęcia wykonane wyłącznie przez zawodowych fotografów.

W skład tegorocznego jury wchodzą prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski, Tadeusz Chrabota, dr Tomasz Miłkowski, Filip Springer, Sławomir Majcher, Agnieszka Szydłowska, Anna Banasik oraz dr Marta Milewska.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie https://kongresmediow.mazovia.pl/pl/konkurs/konkurs.html

Reklama
Reklama

Foto: Mat. Partnera

Patronat Rzeczpospolitej

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zawody Dziennikarze

W dobie prymatu szybkiej informacji i coraz powszechniejszych fake newsów coraz większą wartością jest rzetelne, niezależne i wiarygodne dziennikarstwo. Szczególnie ważną rolę w budowaniu demokracji lokalnej odgrywają media i dziennikarze. To oni informują mieszkańców o istotnych dla nich sprawach, skupiają uwagę czytelników, słuchaczy i widzów na kwestiach regionu.

W celu wyróżnienia i nagrodzenia najlepszych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali informacyjnych tworzących materiały o charakterze społecznym w ubiegłym roku zainaugurowano konkurs „Biały Kruk”.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
Reklama
Daniel Muzyczuk
Kultura
Unikatowa kolekcja oraz sposoby jej widzenia
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Trwa nabór do konkursu Dobry Wzór 2025
Patronat Rzeczpospolitej
Trwa nabór do konkursu Dobry Wzór 2025
Bill Viola: „Earth Martyr”. „Three Women” i „Water Maryr” na wystawie w CSW w Toruniu
Kultura
Żywioły Billa Violi na niezwykłej wystawie w Toruniu
Pomnik Fryderyka Chopina w parku Łazienkowskim w Warszawie.
Kultura
Po publikacji „Rzeczpospolitej” znalazły się pieniądze na wydanie listów Chopina
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Nepalscy artyści Amazumi i Amrit Karki oraz autor projektu Jan Świerkowski
Kultura
Artyści w misji kosmicznej śladem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie