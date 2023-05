Jerzy Radziwiłowicz: To, co się podoba i co nas oburza

W Starym Teatrze byłem w innego rodzaju objeździe: przemierzaliśmy cały świat poza Polską.

Jak to nazywał Jan Nowicki – byliście mercedesami.

Ładne określenie. Natomiast w „Komediancie” objazd jest wyraźnie skutkiem upadku aktora, o którym zresztą Bruscon mówi. Mija 30 lat od czasu, kiedy nie pije i zerwał z alkoholizmem, z którym wiązał się jego upadek zawodowy. Objazd jest więc konsekwencją upadku, ale też koniecznością, niezbędną do utrzymania siebie i rodziny. Artystycznym nieszczęściem i jedynym sposobem życia. Życiem. Każdy próbuje swoje nieszczęście przekuć w sukces. Bruscon też. Przenosi się z rodzinną trupą z miasteczka do miasteczka austriackiej prowincji. Gdy spojrzy się na mapę, kilka miejscowości jest dość blisko siebie.

Bruscon czekał na zgodę szefa straży pożarnej, który jest pirotechnikiem. Czy obserwuje pan losy polskich teatrów, choćby Starego, gdzie spędził pan wspaniałe lata? Ma pan świadomość, że dokonuje się polityczne tsunami wśród dyrektorów?

Mam. Ze Starym Teatrem jestem bardzo silnie związany emocjonalnie i kiedy obserwowałem to, co się z nim wyprawiało – pękało mi serce. Wcześniej zniszczono jakość Teatru Polskiego we Wrocławiu w imię ideologicznych racji, a może gustów decydujących o tym ludzi – ministra kultury i innych decydentów. To jest smutne. Nie da się rozwinąć teatru, jeśli nie da mu się chwili spokoju. Nie można też mieć do teatru pretensji, że on nam nie daje spokoju, drażni. Teatr, tak jak mówi zresztą mój bohater, nie jest instytucją powołaną do sprawiania przyjemności. Najważniejsze to irytować, prowokować do myślenia. Jeżeli ktoś chce teatr pozbawić tej funkcji, wypłaszczyć, wyrwać mu zęby, sprawić, by był instytucją powołaną do sprawiania przyjemności władzy – jest to zamach na teatr, jego uśmiercanie.