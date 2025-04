Efekt? Możliwy spadek dynamiki PKB, wzrost inflacji, napięcia w sektorach zależnych od importu i pierwsze oznaki zmęczenia inwestorów „gospodarczą wojną totalną”. Społeczeństwo na razie jednak gotowe jest zaakceptować koszty, czekając na potencjalne profity w postaci większej produkcji w USA.

Świat po liberalizmie

Od czasów Obamy aż po Trumpa 2.0, polityka handlowa USA dryfowała w stronę unilateralizmu i protekcjonizmu. Zaufanie do instytucji multilateralnych – zwłaszcza WTO – zostało zredukowane do zera. Świat coraz bardziej przypomina pole gry, gdzie każda strona ustala własne reguły, co jest niestety niebezpieczne dla takiej gospodarki jak Polska, która wygrywała na jednolitych zasadach dla wszystkich. Czy to jeszcze obrona interesów narodowych, czy już pełzający izolacjonizm? A może po prostu nowa faza kapitalizmu, w której państwa stają się znów głównymi graczami, a nie tylko moderatorami wolnego rynku?

Fragmentacja systemu handlowego przyspiesza. Rośnie znaczenie porozumień regionalnych, rosną bariery, rośnie nieufność. A wraz z nią – ryzyko stagflacji, spadku konkurencyjności i gospodarczego dryfu. Można próbować negocjować, deeskalować, mediować. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć: świat liberalnego handlu, jaki znaliśmy, przestaje istnieć.

Być może za dekadę będziemy patrzeć na lata 90. i początek XXI wieku z nostalgią – jako na krótki sen o wspólnym rynku światowym. Sen, który właśnie się kończy. Bo dziś w Waszyngtonie nikt już nie pyta, co byłoby dobre dla świata. Pytanie brzmi: co można jeszcze wygrać dla siebie, zanim zrobią to inni. By była jasność, podobny sposób myślenia w Pekinie jest obecny od lat, a amerykańska diagnoza co do wykorzystywania systemu przez ChRL jest prawdziwa. Wchodzimy w nowy niezbadany okres, który nie skończy się z końcem prezydentury Donalda Trumpa.