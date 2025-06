Większość ekspertów zgadza się z nim, uważając, że nieco mityczna rosyjska ofensywa ma na razie cele polityczne, a nie wojskowe.

Gdzie jest główny kierunek rosyjskiego natarcia

Tym bardziej że Rosjanie nawet z rejonu tych walk odsyłają oddziały na drugi koniec frontu, do obwodu sumskiego. „Rosja masowo przegrupowuje wojska i sprzęt z Krymu i regionu Chersonia w pobliże Sum, gdzie ostatnio walki bardzo się zintensyfikowały. W ciągu weekendu na przykład co najmniej 10 jednostek dział samobieżnych, systemów obrony powietrznej i ponad 40 ciężarówek z żołnierzami i amunicją przejechało (w tamtą stronę) przez Mariupol” – informuje ukraiński polityk Anton Heraszczenko.

Ataki w kierunku Sum wydają się obecnie najważniejsze dla Kremla, ale ma on zbyt mało sił, by jednocześnie uderzać w kilku miejscach – przynajmniej by odciągać ukraińskie siły od obrony tego miasta. A próbuje też forsować Dniepr w okolicach Chersonia.

W rezultacie nigdzie nie odnosi sukcesu. Po dotarciu do granic obwodu donieckiego i dniepropietrowskiego Rosjan od Dnipra dzieli ok. 140 km w linii prostej, a Zaporoża – 130 km. W obecnym tempie dotrą do nich jesienią przyszłego roku. Ewentualnie z obecnego miejsca w stepach mogą jeszcze bardziej zagrozić ukraińskiej obronie Pokrowska.

– Rosjanie walczą, mając przewagę liczebną i tracąc po 300–400 żołnierzy na zajęcie jednej wioszczyny. Gdy dochodzi do walk o większe miejscowości, jak Pokrowsk, Czasiw Jar czy Toreck, to mają ogromne kłopoty. Udaje im się je zdobyć tylko po długich i wyczerpujących walkach, najczęściej po roku, równając je z ziemią – dodaje Żmajło.