– Putin chce odzyskać potęgę Związku Radzieckiego. To niemożliwe, ale nie jestem pewien, czy są ludzie, którzy potrafiliby mu to wytłumaczyć i czy byłby gotów ich wysłuchać. Aby osiągnąć ten cel, musi zacząć od Ukrainy – to największy kraj byłego ZSRR po Rosji. To dla niego cel strategiczny, dlatego nie chce zakończyć wojny, zwłaszcza teraz, gdy partnerzy Zachodu zaczynają wysyłać niepokojące sygnały – mówił Zełenski. Według niego Zachód próbuje szukać kompromisów z Kremlem, co Putin wyczuwa.

Prezydent Ukrainy odniósł się także do wypowiedzi prezydenta USA, który zasugerował, że Putin być może rzeczywiście dąży do pokoju. – Z całym szacunkiem dla prezydenta Stanów Zjednoczonych – to jego osobista opinia. Miałem z nim kilka spotkań i ani razu nie zmieniłem swojego stanowiska co do prawdziwych przyczyn tej wojny i rzeczywistych zamiarów Putina. Nie wiem, czy prezydent USA jest gotów przyjąć mój punkt widzenia. Putin nie chce zakończyć wojny. To niemożliwe. W jego logice zakończenie wojny bez pokonania Ukrainy byłoby jego osobistą porażką – przekonywał.

– Znamy rosyjską mentalność znacznie lepiej niż Stany Zjednoczone. Jesteśmy ich sąsiadami – od lat, a bywało, że i w czasie wojen. Rozumiemy ich. I wiem, że Putin nie zamierza zatrzymać tej wojny – podkreślił ukraiński prezydent.