Według badania Opinia24, przeprowadzonego w dniach 3–5 listopada 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków, pomysł utworzenia rządu opartego na współpracy Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją budzi więcej sprzeciwu niż aprobaty.

Tylko 25 proc. ankietowanych uznało, że taka koalicja byłaby „zdecydowanie” lub „raczej” korzystna dla Polski. Przeciwników jest znacznie więcej – aż 47 proc. oceniło ten pomysł negatywnie. Co trzeci badany (29 proc.) nie potrafił się określić, co wskazuje, że temat budzi zarówno kontrowersje, jak i niepewność społeczną.

Sondaż: Kto popiera, a kto sprzeciwia się sojuszowi PiS z Konfederacją

Największe poparcie dla wspólnego rządu obu ugrupowań deklarują wyborcy Prawa i Sprawiedliwości – 69 proc. z nich jest „za”, z czego 23 proc. zdecydowanie.

Wśród sympatyków Konfederacji poparcie wynosi 43 proc. Sojusz cieszy się też relatywnie wysokim uznaniem wśród osób, które w ostatnich wyborach prezydenckich głosowały na Karola Nawrockiego (56 proc. w I turze) lub Sławomira Mentzena (49 proc. w I turze).