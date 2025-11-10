Rzeczpospolita
Wydarzenia
Polacy sceptyczni wobec koalicji PiS i Konfederacji. Najnowszy sondaż

Większość Polaków nie chce, by Prawo i Sprawiedliwość weszło w polityczny sojusz z Konfederacją – wynika z badania Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM. Pomysł takiej koalicji popiera zaledwie jedna czwarta respondentów.

Publikacja: 10.11.2025 08:56

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (L) oraz przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak (

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (L) oraz przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak (2L) i jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen (P) na sali obrad Sejmu w Warszawie

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Przemysław Malinowski

Według badania Opinia24, przeprowadzonego w dniach 3–5 listopada 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków, pomysł utworzenia rządu opartego na współpracy Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją budzi więcej sprzeciwu niż aprobaty.

Tylko 25 proc. ankietowanych uznało, że taka koalicja byłaby „zdecydowanie” lub „raczej” korzystna dla Polski. Przeciwników jest znacznie więcej – aż 47 proc. oceniło ten pomysł negatywnie. Co trzeci badany (29 proc.) nie potrafił się określić, co wskazuje, że temat budzi zarówno kontrowersje, jak i niepewność społeczną.

Czytaj więcej

Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak
Polityka
Poseł Konfederacji, Krzysztof Szymański o ewentualnej koalicji z KO lub PiS: My nic nie musimy

Sondaż: Kto popiera, a kto sprzeciwia się sojuszowi PiS z Konfederacją

Największe poparcie dla wspólnego rządu obu ugrupowań deklarują wyborcy Prawa i Sprawiedliwości – 69 proc. z nich jest „za”, z czego 23 proc. zdecydowanie.

Wśród sympatyków Konfederacji poparcie wynosi 43 proc. Sojusz cieszy się też relatywnie wysokim uznaniem wśród osób, które w ostatnich wyborach prezydenckich głosowały na Karola Nawrockiego (56 proc. w I turze) lub Sławomira Mentzena (49 proc. w I turze).

Zdecydowany sprzeciw wobec koalicji wyrażają natomiast osoby po 60. roku życia (54 proc.), respondenci z wyższym wykształceniem (53 proc.) oraz mieszkańcy największych miast – powyżej 500 tys. mieszkańców (57 proc.).  

Szczególnie negatywnie nastawieni są wyborcy Koalicji Obywatelskiej (88 proc. przeciw), Nowej Lewicy (94 proc.).

Czytaj więcej

PiS i Koalicja Obywatelska mają podobny problem
Opinie polityczno - społeczne
Jacek Nizinkiewicz: Donald Tusk i Jarosław Kaczyński szykują sobie koalicjantów

Koalicja PiS–Konfederacja. Młodsi i mniej wykształceni częściej otwarci na takie rozwiązanie

Z badania wynika, że kobiety nieco częściej niż mężczyźni akceptują pomysł sojuszu PiS z Konfederacją (27 proc. wobec 23 proc.). Największą otwartość wykazują osoby w wieku 25–29 lat (33 proc. poparcia), a najmniejszą seniorzy powyżej 60. roku życia (22 proc.). Wyraźnie widać też różnice w zależności od poziomu wykształcenia – osoby z podstawowym i średnim wykształceniem częściej popierają koalicję (27–30 proc.) niż absolwenci uczelni wyższych (18 proc.).

W sondażu przeprowadzonym w sierpniu „Rzeczpospolita” zapytała Polaków, czy ich zdaniem możliwe byłoby po kolejnych wyborach parlamentarnych zawarcie koalicji między KO a Konfederacją. Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 18,5 proc. badanych.

Konfederacja poza rządem. Co będzie po wyborach w 2027 roku?

Konfederacja, w skład której wchodzą obecnie Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka i Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena, nigdy jeszcze nie wchodziła w skład koalicji rządzącej. Formacja istnieje od 2019 roku – jako koalicja zawiązała się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku (uzyskała w nich 4,55 proc. głosów i nie brała udziału w podziale mandatów), a jako partia o charakterze federacyjnym zarejestrowana została w lipcu 2019 roku (jako Konfederacja Wolność i Niepodległość).

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku przekroczyła próg wyborczy, uzyskując 6,81 proc. głosów i zdobywając 11 mandatów. Wynik ten poprawiła w 2023 roku, gdy zagłosowało na nią 7,16 proc. wyborców, co dało Konfederacji 18 mandatów. Jeszcze lepiej Konfederacja poradziła sobie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdy poparło ją 12,08 proc. respondentów.

Konfederacja dwa razy wystawiała swoich kandydatów w wyborach prezydenckich – Krzysztof Bosak w 2020 roku uzyskał 6,78 proc. głosów, a Sławomir Mentzen w 2025 roku – 14,81 proc.

Badanie dla RMF FM zostało przeprowadzone przez Opinia24 w dniach 3–5 listopada 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Próba była dobrana pod względem płci, wieku, wykształcenia i regionu zamieszkania. Sondaż zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) oraz CAWI (wywiady internetowe).

